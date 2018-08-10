Просевший мост на МКАД в районе Лошицы закроют для движения полностью

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по просевшему мосту на МКАД в районе Лошицы планируется закрыть в обоих направлениях, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГП "Гордорстрой" Игорь Андрейчиков.

О схеме объезда участка граждан проинформирует Госавтоинспекция. "Первоначально предполагалось, что мост закроется с 11 августа, но информация еще уточняется. Окончательное решение о времени начала работ не принято", - отметил Игорь Андрейчиков.

Аварийный путепровод закроют до 7 ноября, хотя ранее сообщалось о 1 октября. "Дополнительное обследование показало необходимость менять все 28 балок, что увеличивает сроки ремонта", - сообщил главный инженер "Гордорстроя".

Строители уже ведут разбор просевшего участка. Причина происшествия - дефект одного из перекрытий.

Как сообщалось, путепровод возведен в 1985 году, последняя реконструкция проводилась 17 лет назад. Пока перекрыто только одно направление, по внешнему кольцу движение осуществляется без ограничений. Разработана схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. С 6 августа движение через съезды и под аварийным мостом закрыто, проехать можно по улицам Янки Лучины и Чижевских.-0-