Проспект Независимости в Минске озеленят взрослыми липами

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскзеленстрой" подготовил для подсадки вдоль проспекта Независимости 170 взрослых лип - такие деревья лучше приспособятся на засоленной после зимы почве, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

"Мы уже начали готовить лунки, но пока земля не до конца оттаяла. Будем ждать понедельника, - сказала Анжелика Пузанкова. - У такого крупного посадочного материала более толстая кора, которая потенциально лучше защитит деревья от соли".

Выбор в пользу лип сделан в связи с тем, что изначально по проспекту произрастала именно эта порода. Поскольку проспект Независимости претендует на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, желательно сохранить исходный внешний вид.

Посадки будут проводиться до роспуска почек. При этом планируется использовать новые разработки озеленителей, биогумус будет добавляться сразу в лунку, чтобы помочь деревьям быстрее развить новые корни и прижиться. Параллельно продолжатся работы по оздоровлению зеленых насаждений после зимовки с применением более активных препаратов.

Всего в этом году в столице планируется высадить около 60 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 9 тыс. - во время месячника по благоустройству в апреле.-0-