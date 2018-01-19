Процедура банкротства Браславского райпо будет проведена в упрощенном порядке

19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкростве) Браславского районного потребительского общества (райпо), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.

Собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо, его ликвидации и подаче заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со статьей 234 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) при таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства будет проведена в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе.

По итогам судебного заседания в отношении ликвидируемого должника Браславского райпо открыто конкурсное производство. Антикризисным управляющим назначено ООО "ПравоВита". Первое общее собрание кредиторов состоится 3 апреля 2018 года. Браславский райисполком и Белкоопсоюз дали согласие на ликвидацию организации.

Браславское райпо специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах. По данным на декабрь 2017 года сумма задолженности перед кредиторами превысила Br7,2 млн, при этом стоимость имущества оценивается почти в Br5 млн. На январь 2018 года списочная численность работников составила 86 человек.-0-