28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пункт оказания кинологических услуг планируется открыть в Гомеле. Объект разместится на площадях капитальных строений по улице Шоссейной, приобретенных на аукционе, который провел фонд "Гомельоблимущество" во время XV Гомельского экономического форума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде.

Всего на аукционе продано два крупных объекта недвижимости: капитальные строения в Гомеле и комплекс зданий и сооружений в Жлобине. Цена продажи объекта в Гомеле площадью 287,6 кв.м составила Br26,4 тыс. Торги начинались с двух базовых величин (Br49). "Победитель аукциона озвучил нестандартный коммерческий проект: объект будет использоваться для оказания населению кинологических услуг. В последнее время мы часто слышим, что в городе не хватает таких мест, надеемся, что данная проблема будет решена", - отметили в фонде.

Что касается лота в Жлобине, то цена его продажи составила Br52,2 тыс. Новый собственник планирует разместить на приобретенных площадях (более 1,5 тыс. кв.м) предприятие по деревообработке.

В целом для участников форума были подготовлены предложения более чем по 130 объектам недвижимости для приобретения на аукционных торгах и создания на их базе новых производств и рабочих мест. Кроме того, предлагались акции 18 открытых акционерных обществ, расположенных на территории Гомельской области, с долей коммунальной собственности и Республики Беларусь в уставном фонде.

Всего во время форума фонд провел четыре аукциона, в том числе в форме электронных торгов. На продажу были выставлены 32 объекта недвижимости, расположенных в различных районах области и в Гомеле. Общая площадь предлагаемых объектов - более 38 тыс. кв.м. При этом половина объектов была выставлена на продажу со снижением начальной цены на 80% или за одну базовую величину.-0-