Пункт профилактики ВИЧ-инфекции откроется в Бресте

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кабинет по оказанию помощи потребителям инъекционных наркотиков откроется в Брестском областном наркологическом диспансере, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Бильдейко.

Пункт профилактики ВИЧ-инфекции будет создан на базе кабинета заместительной терапии, который действует при областном наркодиспасере. С инициативой, направленной на профилактику инъекционного риска инфицирования ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, выступило Белорусское общественное объединение "Позитивное движение". Предложение было поддержано Министерством здравоохранения.

"В настоящее время решаются организационные вопросы. Думаю, что в течение этого месяца мы сможем открыть новый кабинет. Для целевой группы здесь будет обеспечен доступ к стерильному инъекционному инструментарию: организован обмен шприцев, игл, салфеток", - уточнил главврач.

В Брестской области стационарные пункты по оказанию подобных услуг наркозависимым людям действуют в Пинске и Барановичах. Кроме того, на базе отделения БОО "Позитивное движение" в Пинске функционирует мобильный пункт профилактики для потребителей инъекционных наркотиков. Каждую неделю волонтеры по графику посещают Кобрин, Микашевичи, Белоозерск, Лунинец, Дрогичин, Брест.

Как отметил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, число случаев передачи ВИЧ-инфекции парентеральным путем (при немедицинском инъекционном введении наркотиков) за последние пять лет существенно снизилось. Если в 2013 году таким образом заразились 34 человека, что составило 22,1% от общего количества случаев, то в 2017-м - 23 (13,5%). В январе текущего года зарегистрировано три случая инфицирования ВИЧ парентеральным путем. В результате гетеросексуальных контактов заразились 16 человек. Всего за январь выявлено 19 случаев ВИЧ-инфекции, или 1,4 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2017-го - 24 случая, или 1,7 на 100 тыс.). Снижение заболеваемости составило 19,8%.

За январь 2018 года в регионе проведено 21 234 исследования на ВИЧ, в том числе 111 - среди иностранных граждан. На 1 февраля кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Брестской области составляет 1902 случая. В области проживают 1468 человек с ВИЧ. Показатель распространенности составляет 105,9 на 100 тыс. населения, что ниже в 1,9 раза республиканского показателя (204).

В Брестской области на всех административных территориях с 26 февраля по 2 марта проходит информационно-образовательная акция "Скажи наркотикам нет!", посвященная Международному дню борьбы с наркотиками. В специализированных учреждениях здравоохранения организовано консультирование наркозависимых лиц и их родственников, работают горячие телефонные линии. Организуются лекции, беседы, тренинги, встречи с врачами-наркологами и сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми по вопросам профилактики наркомании и различным аспектам формирования здорового образа жизни.-0-

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