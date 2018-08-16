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Пункт временного пребывания беженцев в Витебске планирует сменить адрес

Регионы 16.08.2018 | 16:23
Жан-Ив Бушарди. Фото из архива
Жан-Ив Бушарди. Фото из архива

16 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пункт временного пребывания беженцев в Витебске планирует сменить адрес. Об этом сообщил на встрече с сотрудниками областной организации Белорусского общества Красного Креста представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Жан-Ива Бушарди, особенность Витебской области в работе с беженцами в том, что здесь с 2001 года существует пункт временного их размещения. Накануне в Витебском горисполкоме прошла встреча с представителями власти и Департамента миграции и гражданства МВД о необходимости поиска нового здания для пункта. Нынешнее здание старое, его ремонт решает проблему лишь временно.

Один из важных критериев, который будет учитываться при поиске помещения, - это удобное транспортное сообщение и пешая доступность пункта до БОКК, структур УВД, курсов по русскому языку и т.п. Кроме того, планируется расширение площадей с возможностью размещения до 50 человек (в старом здании - до 30). При этом важно предусмотреть не только жилые, но и бытовые и хозяйственные помещения, детскую игровую комнату.

В Витебской области проживают около 50 беженцев, в основном граждане Украины. В этом году им оказана финансовая помощь на Br25 тыс. от УВКБ ООН, закуплены необходимые продовольственные и гигиенические товары. В Поставском районе для детей беженцев из Украины организован отдых в летнем лагере.

Председатель Витебской областной организации БОКК Галина Желанова в свою очередь отметила, что в регионе по программе Международного Комитета Красного Креста идет сотрудничество с несколькими изоляторами временного содержания, где находятся нелегальные мигранты. "Раньше мы работали только с Витебским ИВС, но с этого года руководство УВД облисполкома разрешило нам посещать людей в других изоляторах области. Кроме того, есть договоренность с Полоцким пограничным отрядом. Представители Красного креста дают задержанным позвонить на родину и сообщить о себе, что-то попросить. Каждую неделю бываем у них, передаем наборы продовольственных (их состав согласовываем с медиками) и гигиенических товаров, покупаем обувь, одежду", - рассказала Галина Желанова.

В программе визита представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ива Бушарди в Витебск включена встреча с представителями бизнеса для обсуждения трудоустройства вынужденных переселенцев, а также встреча с беженцами, людьми без гражданства и ищущими убежища.-0-

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Теги
беженцы, визиты, Витебск, Витебская область, встречи
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