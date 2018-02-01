1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункты обогрева, топливо для печей и автопомощь: Красный Крест в Гродно продолжает акцию "Зима 2018". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

"Несмотря на то, что морозы сейчас отступили, мы продолжаем реализацию акции "Зима 2018", направленную, прежде всего, на помощь уязвимым слоям населения. Благодаря поддержке Датского Красного Креста мы начали реализацию проекта по передаче нуждающимся брикета для растопки печей", - отметил Валерий Краевский. По 2 тонны брикета было доставлено пожилым людям - инвалидам и одиноко проживающим - в деревнях Плавы и Стародубовая Гродненского района. Пока доставка велась по нескольким адресам, в дальнейшем такая практика будет продолжена.

Это не единственное мероприятие, организованное в регионе Красным Крестом в зимних условиях. В частности, когда температура в Гродно опускалась ниже минус 10 градусов, в районе автовокзала разворачивался мобильный пункт обогрева. Воспользоваться его услугами мог каждый желающий, отапливали палатку тепловой пушкой. Волонтеры угощали прохожих горячим чаем, лапшой и супами быстрого приготовления, а также напоминали о правилах поведения в холодное время года. Мобильный пункт обогрева будет оперативно развернут, если морозы вновь вернутся в город.

С приходом снежной и морозной погоды возобновил работу канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест". Он создан в прошлом году в популярном у водителей приложении "Зелло". На канале сейчас свыше 300 человек.

"Мы по возможности будем выезжать на помощь в черте города и в 10 км за его пределами. Напоминаем, что можно не только попросить о помощи при возникновении неисправности авто, но и поучаствовать в ее оказании", - отметил Валерий Краевский. На дежурство заступает автомобиль с волонтерами, в наличии есть буксировочный трос, провода для "прикуривания", аптечка. При необходимости волонтеры помогут и с мелким ремонтом, например, заменой колеса. Замерзших водителей и пассажиров в нештатной ситуации отогреют горячим чаем. Есть в машине и одеяло. Присоединиться к каналу несложно: достаточно скачать приложение "Зелло" на смартфон, заполнить профиль, найти канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест" и подключиться к нему.-0-