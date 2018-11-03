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Путепровод на МКАД в районе Лошицы полностью открылся для движения

Регионы 03.11.2018 | 12:41

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открыли движение транспорта по внутреннему кольцу на путепроводе МКАД в районе Лошицы, где ранее просело дорожное полотно, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия транспортной развязки принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Андрей Шорец
Андрей Шорец

Еще два путепровода начнут ремонтировать на МКАД в этом годуЕще два путепровода начнут ремонтировать на МКАД в этом году
"В текущем году мы приступаем к ремонту еще двух мостов на МКАД - на 2-м км и 24-м км, которые проходят над железной дорогой. Эти объекты на порядок сложнее путепровода, где сегодня открыто движение", - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Щорец.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Рамиля Насибулина

РЕПОРТАЖ: Завершаются работы по восстановлению моста на МКАД в районе ЛошицыРЕПОРТАЖ: Завершаются работы по восстановлению моста на МКАД в районе Лошицы
Когда в начале августа на одном из участков в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение.

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Теги
дороги, Минск, транспорт, церемония, Шорец
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