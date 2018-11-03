Путепровод на МКАД в районе Лошицы полностью открылся для движения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открыли движение транспорта по внутреннему кольцу на путепроводе МКАД в районе Лошицы, где ранее просело дорожное полотно, передает корреспондент БЕЛТА.
В церемонии открытия транспортной развязки принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.
Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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