Путепровод на МКАД в районе Лошицы полностью открылся для движения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открыли движение транспорта по внутреннему кольцу на путепроводе МКАД в районе Лошицы, где ранее просело дорожное полотно, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия транспортной развязки принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Андрей Шорец

Еще два путепровода начнут ремонтировать на МКАД в этом году "В текущем году мы приступаем к ремонту еще двух мостов на МКАД - на 2-м км и 24-м км, которые проходят над железной дорогой. Эти объекты на порядок сложнее путепровода, где сегодня открыто движение", - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Щорец.

Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое.

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Фото Рамиля Насибулина