Путепровод по ул.Якубовского в Могилеве планируют отремонтировать к 1 сентября

5 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Путепровод через железнодорожные пути по улице Якубовского в Могилеве планируют отремонтировать к 1 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Этот путепровод (один из проблемных) станет последним из наиболее нуждающихся в ремонте могилевских мостов. В настоящее время строители приступили к ремонту правой стороны. Она перекрыта для движения транспорта. Весь поток автомобилей движется по второй части путепровода, где организовано двустороннее движение. Поскольку оно очень интенсивное, особенно в час пик, то здесь установлено техническое оборудование для организации по одной из трех полос реверсивного движения. В зависимости от времени оно меняется с одного направления на противоположное.

Отремонтировав одну часть путепровода, строители приступят к работам на другой. Они заменят асфальтовое покрытие, обустроят тротуары и бордюры, смонтируют новые поручни. Также будут проведены необходимые работы по укреплению несущих опор под путепроводом. "Все ремонтные работы мы планируем закончить к первому сентября, если не возникнет непредвиденных осложнений", - сказали в горисполкоме.

До этого в порядок привели мосты по проспекту Шмидта и Пушкинскому, через реку Дубровенка по проспекту Мира и улице Челюскинцев, реку Дебря по проспекту Мира. В Могилеве всего 20 крупных мостов. Некоторые возведены еще в 50-е годы прошлого века, когда после войны необходимо было быстро организовать движение. Оставшиеся мосты постепенно приобретут новый вид. Ежегодно в областном центре планируется ремонтировать как минимум один из них.

В связи с ремонтом путепровода по улице Якубовского ГАИ рекомендует водителям быть внимательными на данном участке дороги и с пониманием относиться к временным неудобствам.-0-