28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщил генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.
"По проектной документации, ввод данного объекта после ремонта планировался на ноябрь этого года. В этот срок путепровод будет отремонтирован", - сказал Михаил Непочелович.
К капитальному ремонту путепровода в Лунинецком районе специалисты приступили в начале апреля. Планировали заменить верхнее дорожное полотно, расширить габариты дороги, отремонтировать пролеты и опоры. Работы рассчитывали проводить поочередно с каждой стороны, чтобы не мешать движению. Однако сегодня во время работ одна из конструкций оказалась повреждена и опасно накренена. Это и послужило причиной остановки движения автотранспорта и железнодорожного сообщения. Инцидент произошел на 363-м км дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин.
Движение автомобильного транспорта по путепроводу приостановлено. Организован объезд по маршруту деревня Дятловичи - деревня Боровцы - деревня Вичин (в направлении из Кобрина) и обратно. Ориентировочное расстояние объезда 15 км.
Для доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Люща до станции Дятловичи задействована техника автомобильного парка №10 Лунинца ОАО "Брестоблавтотранс".-0-
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