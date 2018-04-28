28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод в Лунинецком районе отремонтируют к ноябрю, сообщил генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

"По проектной документации, ввод данного объекта после ремонта планировался на ноябрь этого года. В этот срок путепровод будет отремонтирован", - сказал Михаил Непочелович.

К капитальному ремонту путепровода в Лунинецком районе специалисты приступили в начале апреля. Планировали заменить верхнее дорожное полотно, расширить габариты дороги, отремонтировать пролеты и опоры. Работы рассчитывали проводить поочередно с каждой стороны, чтобы не мешать движению. Однако сегодня во время работ одна из конструкций оказалась повреждена и опасно накренена. Это и послужило причиной остановки движения автотранспорта и железнодорожного сообщения. Инцидент произошел на 363-м км дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин.

Движение автомобильного транспорта по путепроводу приостановлено. Организован объезд по маршруту деревня Дятловичи - деревня Боровцы - деревня Вичин (в направлении из Кобрина) и обратно. Ориентировочное расстояние объезда 15 км.

Конструкции деформированного путепровода под Лунинцем планируется укрепить до конца дня "Нужно восстановить движение железнодорожного транспорта. Ориентировочно, если все будет идеально складываться, это произойдет к 23 часам", - сказал Константин Шершунович.

Для доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Люща до станции Дятловичи задействована техника автомобильного парка №10 Лунинца ОАО "Брестоблавтотранс".-0-