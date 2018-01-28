Путепроводы на первом транспортном кольце Минска строятся круглосуточно

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство путепроводов на первом транспортном кольце Минска на пересечении с проспектом Дзержинского ведется в круглосуточном режиме. ГПО "Минскстрой" в информации на своем сайте подчеркивает, что трест "Спецстрой" впервые осуществляет такие работы своими силами, сообщает БЕЛТА.

Работники ОАО "Трест №15 "Спецстрой" круглыми сутками без перерывов на выходные заняты на возведении нового участка 1-го городского транспортного кольца в районе здания администрации Московского района. Участок проспекта Дзержинского временно перекрыт для движения транспорта, работают краны, которые задействованы на монтаже последних пролетных строений новых железнодорожных путепроводов.

"Для спецстроевцев в новинку собственными силами возводить путепроводы, - отметили на предприятии. - Прежде подобные работы выполняло специализированное ОАО "Мостострой", которое привлекали на условиях субподряда".

На реализации проекта - устройстве трех железнодорожных и одного автодорожного путепроводов над проспектом - заняты специалисты строительного управления №173 треста. Когда завершающие пролеты железнодорожных путепроводов будут смонтированы, за дело возьмется субподрядчик. Его задача - уложить железнодорожное полотно и проложить контактную сеть. Трест тем временем сосредоточится на возведении автодорожного путепровода через проспект Дзержинского. Сейчас устанавливаются его опоры. А пролетные строения планируется укладывать с марта по сентябрь этого года.-0-

Фото ГПО "Минскстрой"