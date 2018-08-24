Путешествие в Средневековье совершат гости этнопраздника в Чаусском районе

24 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Радомля Чаусского района 25 августа пройдет этнопраздник "У госці да радзімічаў", сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Организаторы праздника подготовили для гостей насыщенную яркими и разноплановыми мероприятиями программу. Во время открытия всем предложат путешествие в далекое прошлое с посещением жилища племени радимичей IХ-XII веков и древнего капища, где пройдет обряд добычи живого огня. Поддерживать стилистику и интонации эпохи раннего Средневековья будут показательные выступления жодинского клуба исторической реконструкции "хирд Волки", концерты группы "Хмяльны Вір" (Минск), этноколлектива и школы игры на диджериду "Эхо Земли" из Гомеля.

Гостей научат этнотанцам, вовлекут в старинные забавы и игры. Желающие смогут поучаствовать в конкурсе культуры и быта населения древней Беларуси "Время древности". Участникам нужно представить племенные стоянки и отразить события и стилистику быта древней эпохи радимичей.

Настоящим украшением праздника станет масштабная ярмарка. Будет широко представлена продукция местных ремесленников и народных мастеров. А ее изюминкой станут интерактивные зоны, где местные жители научат желающих традиционным промыслам земли Посожья. Ярким финальным аккордом мероприятия станет огненный спектакль "AGNI show" из Витебска.

По одной из гипотез, на территории современного агрогородка Радомля некогда основывалось племя радимичей, о чем свидетельствуют останки древнего городища, на месте которого был построен замок. На площадке возле Замковой горы, где ежегодно проходит этнопраздник, установлено стилизованное традиционное жилище радимичей, рядом - деревянная конструкция для добычи огня, уличная печь для обжига керамики и капище Перуна.-0-