Работа по содействию занятости в Минске должна выстраиваться по новому принципу - Крепак

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудоустройство граждан должно стать одной из основных задач в 2018 году, заявил сегодня на заседании Мингорисполкома заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выполнению этого показателя будет уделяться серьезное внимание. Работа по содействию занятости должна выстраиваться по новому принципу, в том числе с учетом декрета №1. Предлагаю главам администраций взять на особый контроль развитие предпринимательской инициативы и необоснованное сокращение рабочих мест, увольнение работников без последующего трудоустройства. Еще в сентябре всем руководителям подразделений поручено при согласовании бизнес-планов на 2018 год особое внимание уделять сохранению численности работников и созданию новых рабочих мест", - отметил Александр Крепак.

За 2017 год из ключевых показателей эффективности работы городом выполнены показатели по валовому региональному продукту, производительности труда по валовому региональному продукту, экспорту товаров и услуг.

Валовой региональный продукт Минска в 2017 году увеличился на 3% до Br28,3 млрд при задании роста на 1,8%. На белорусскую столицу приходится 26,9% валового внутреннего продукта Беларуси. Главным источником роста экономики стала промышленность, индекс промышленного производства составил 108,5%, показывая ежемесячный рост в течение года. На предприятиях города освоен выпуск новой продукции.

Как отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, в 2018 году необходимо усилить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций, вовлечению неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества в оборот, активизировать сотрудничество с Китаем, взаимодействие с бизнес-сообществом по реализации инновационных проектов.-0-