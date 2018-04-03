3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа "рыночных" автобусных маршрутов в Минске скорректирована в связи с праздниками, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 16 и 30 апреля работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется. Кроме того, в указанные дни на автобусных маршрутах №130 и 140 будет уменьшено количество подвижного состава. Но одновременно организуется работа автобусного маршрута №134с.

Также 17 апреля, на Радуницу, работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 125, 151э организуется по графику буднего дня, автобусные маршруты №130 и 140 будет обслуживать меньше машин.-0-