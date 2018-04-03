3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС готовят предложения о приостановке эксплуатации трех минских клубов. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасатели совместно с сотрудниками РУВД провели мониторинг клубов "Сатурн", "The Skies" и "Аура" в Партизанском районе Минска. Из-за найденных нарушений работниками МЧС готовятся предложения о приостановке эксплуатации данных объектов. Информация о состоянии пожарной безопасности в них направлена главе администрации Партизанского района Минска и прокурору Партизанского района.

Работники МЧС обращали особое внимание на состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям технических нормативных правовых актов, исправность и работоспособность технических средств противопожарной защиты. Проверялись знания персонала по требованиям пожарной безопасности, его подготовка к действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

При мониторинге в трех клубах были выявлены нарушения в состоянии путей эвакуации и эвакуационных выходов. Везде в лестничных клетках, эвакуационных проходах хранятся горючие материалы и оборудование.

"В клубе-ресторане "Сатурн" помещения вентиляционной камеры используются под склад, под маршем эвакуационной лестничной клетки устроено складское помещение, не обеспечена работоспособность и исправность системы дымоудаления в подвальных помещениях. В "The Skies" не обеспечена работоспособность систем пожарной автоматики - дымовые пожарные извещатели закрыты защитными колпаками. Также не обеспечена работоспособность внутреннего противопожарного водопровода. В клубе "Аура" допускается закрытие наружных дверей эвакуационных выходов на замки, в коридоре первого этажа устроены деревянные подвесные потолки и антресоли для хранения материалов и оборудования, на путях эвакуации в обеденном зале установлены раздвижные двери", - рассказали в МЧС.-0-