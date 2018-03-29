29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС нашли нарушения при проведении эвакуации в учебном корпусе БНТУ, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Сегодня столичные работники МЧС проверяли готовность персонала и учащихся к эвакуации в 10-м учебном корпусе БНТУ на пр. Партизанском, 77. Никто предупрежден не был. Пожарную сигнализацию запустили в ручном режиме - с кнопки. "Люди выходили достаточно долго, некоторые студенты - по два-три человека - остались в учебных аудиториях. Также был закрыт один из эвакуационных выходов, а пространство под лестницей было полностью заложено досками, которые к тому же были в краске. Это грубое нарушение, потому что в случае возгорания в данном месте дым пойдет вверх на этажи", - рассказала Ольга Мельченко. На эвакуацию людей из корпуса ушло около 10 минут.

Спасатели провели также эвакуацию в торговом центре на ул. Кульман, 3. "Там тоже были зафиксированы нарушения. Несогласованные торговые точки в проходе уменьшают его ширину. Кроме того, в ТРЦ практически не было слышно систему оповещения - однако сейчас в здании идут ремонтные работы, и это могло стать причиной. Были нюансы с пожарными кранами и огнетушителями - они есть, но не везде есть ключи от шкафов с кранами. Один из них вообще был придвинут металлической скамейкой. После нажатия кнопки сигнализации она сработала примерно через полторы минуты, - отметила представитель УМЧС. - Персонал и посетители при сработке системы оповещения вышли, все эвакуационные выходы были открыты".

В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Информацию о результатах проверок МЧС планирует разместить в открытом доступе.-0-