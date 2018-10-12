Работу транспорта на ул.Бобруйская 13-14 октября скорректируют

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с закрытием движения по улице Бобруйская в районе пересечения с улицей Ленинградская 13-14 октября будут внесены изменения в работу маршрутов пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Троллейбусные маршруты №4, 7, 44 будут отменены.

Троллейбусы маршрута №36 от ДС "Юго-запад" будут следовать по улице Голубева, проспекту Газеты "Звязда", улице Алибегова, проспекту Дзержинского до станции метро "Михалово" в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования №36Д "ДС Юго-запад - ст.м. "Михалово".

Движение от ДС "Серебрянка" организуется по улицам Якубова, Плеханова, проспекту Рокоссовского, улице О.Кошевого, проспекту Партизанский, улицам Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении. В обратном - по улицам Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, проспекту Партизанский, улице О.Кошевого, проспекту Рокоссовского, улицам Плеханова, Якубова с присвоением маршруту наименования №36 "ДС Серебрянка - Вокзал".

Снятое троллейбусное движение будет компенсировано работой временного маршрута №950 "Вокзал - ст.м. "Фрунзенская" со следованием по улицам Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении и по улицам Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова - в обратном.

Автобусы маршрутов №46, 78 со стороны улицы К.Цеткин пройдут по улице Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении, по улицам Бобруйская, К.Цеткин и далее по маршрутам - в обратном.

Автобусы №115Э, 300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" будут двигаться по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, проспект Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении, по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Бобруйская - в обратном.

Маршрут автобусов №123 в направлении площади Независимости пройдет по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйская, проспекту Независимости с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Технологический университет".

Автобусный маршрут №127 от улицы Ульяновская организуют по улицам Свердлова, Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении. В обратном - по улицам Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская и далее по маршруту с остановками на изменяемом участке "Михайловский сквер", "АВ Центральный".

Трасса маршрута автобуса №151Э пройдет со стороны участка от улицы Аранской до улицы К.Цеткин по улицам Могилевская, Толстого, Московская с остановкой "Толстого" в обоих направлениях.

Автобус №901 от ДС "Дружная" будет двигаться по улицам Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская и далее по маршруту в прямом направлении с остановкой "АВ Центральный", в обратном - по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Свердлова".

Движение автобуса №1024-ТК в сторону КП "Воронянского" организуют от улицы К.Цеткин по улице Бобруйская, проспекту Независимости, улице Свердлова и далее по маршруту. Автобусы №1054-ТК и 1254-ТК проследуют от КП "Вокзал" в направлении Гатово по улицам Ленинградская, Свердлова и далее по маршрутам.

Маршрут автобуса №1109-ТК от улицы Аранская до улицы К.Цеткин пройдет в прямом направлении по улицам Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская, в обратном направлении - по улице Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Маяковского.

Движение маршрута автобуса №1152-ТК в направлении Комаровского рынка организуется по улицам Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская, проспекту Независимости и далее по маршруту.

Автобус №1212-ТК от проспекта Независимости до улицы Аранская будет следовать в прямом направлении по улицам Свердлова, Маяковского, в обратном направлении по улицам Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская.

Трассы автобусов №499-ТК, 1131-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК со стороны улицы К.Цеткин продлены по улице Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова (с высадкой пассажиров на остановке "Кирова") в прямом направлении, а по улицам Кирова, Бобруйская (с посадкой пассажиров на остановке "Ленинградская"), К.Цеткин и далее по маршрутам - в обратном направлении.

Пассажирам с проездными документами или едиными проездными документами на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставят право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №46, 78 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты №4, 7, 44, а также в электробусах маршрута №950.-0-