Работу транспорта в районе ДС "Серова" в Минске скорректируют 13-14 октября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13-14 сентября вносятся изменения в работу транспорта в связи с асфальтированием территории диспетчерской станции "Серова", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Движение маршрута электробуса №43эл организуется со стороны ДС "Дружная" по ул. Лейтенанта Кижеватова, Серова с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Детская больница", "Жлобинская". Высадка пассажиров предусмотрена на временной площадке по ул. Серова перед перекрестком с ул. Асаналиева, посадка - на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком с ул. Серова.

Трасса маршрута электробуса №59эл проходит со стороны ул. Долгобродской по ул. Лейтенанта Кижеватова, Корженевского до ДС "Курасовщина" в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования №59Д "ДС Курасовщина - Долгобродская".

Автобус №28 будет ходить со стороны ДС "Серова" по ул. Асаналиева, Лейтенанта Кижеватова, Корженевского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке всех промежуточных остановочных пунктов. Посадка пассажиров предусмотрена на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком с ул. Серова.

Движение автобусного маршрута №73 организуется со стороны микрорайона Лебяжий по ул. Кижеватова, Серова с выполнением на изменяемом участке остановок "Детская больница", "Жлобинская". Высадка пассажиров предусмотрена на временной площадке по ул. Серова перед перекрестком с ул. Асаналиева, посадка - на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком с ул. Серова.

Движение пригородных автобусов № 270, 281, 296 после высадки пассажиров организуется по ул. Серова, Корженевского до ДС "Курасовщина", движение от ДС "Курасовщина" - по ул. Корженевского, Серова. Посадка пассажиров предусмотрена на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком с ул. Серова.-0-