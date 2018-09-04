Работы по проекту "Газпром центра" в Минске возобновят в IV квартале

4 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Работы по проекту "Газпром центра" в Минске возобновят в четвертом квартале, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго, передает корреспондент БЕЛТА.
"По заверениям инвестора, в 2020 году реализация проекта завершится, 180-метровая башня будет возведена. В четвертом квартале можно будет увидеть возобновление работ", - отметил Юрий Кочерго.
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