Радиофармпрепараты из ПЭТ-центра будут поставлять в Минский городской онкодиспансер

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиофармпрепараты из Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) будут поставлять в Минский городской онкодиспансер, сообщил заведующий отделом лучевой и комплексной терапии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Павел Демешко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Когда обсуждался вопрос организации ПЭТ-центра, мы рассчитывали мощность циклотрона для поставки радиофармпрепаратов еще в два учреждения, которые будут расположены недалеко. Этот план постепенно осуществляется, - сказал Павел Демешко. - В прошлом году открыт радиологической корпус в Минском городском клиническом онкодиспансере, где установлен аппарат ПЭТ-КТ. Сейчас мы поставляем туда свои радиофармпрепараты в тестовом режиме. Когда Минский городской онкодиспансер получит лицензию на соответствующие работы, мы начнем поставки на постоянной основе".

В качестве второго учреждения, куда можно поставлять эти препараты, рассматривались Минский консультационно-диагностический центр и РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Этот вопрос еще обсуждается.

В состав радиофармпрепаратов для ПЭТ-диагностики входят ультракороткоживущие позитрон-излучающие радионуклиды. Они имеют очень маленький период полураспада, это огромный плюс с точки зрения лучевой нагрузки на пациента, добавил заведующий циклотронно-радиохимической лабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Святослав Бринкевич. "Говоря простым языком, радионуклид распадается в основном во время исследования, поэтому пациент достаточно быстро может вернуться к нормальной жизнедеятельности. Например, период полураспада фтора-18 составляет 110 минут, углерода-11 - всего 20 минут", - сказал он.

В то же время это, по словам заведующего лабораторией, сильно усложняет транспортировку радиофармпрепаратов на большие расстояния. "С учетом периода полураспада препараты с нашего радиофармацевтического производства могут доставляться в Минск, Минский район и, возможно, Минскую область. Транспортировка на более дальние расстояния будет сопряжена с потерей активности и ухудшением качества радиофармпрепаратов", - отметил Святослав Бринкевич. Заготавливаются такие препараты под конкретную потребность.

Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии открыт на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в 2015 году. Совмещение методов ПЭТ и компьютерной томографии позволило развивать и внедрять в клиническую практику так называемые гибридные технологии исследования. Оборудование центра позволяет проводить раннюю диагностику онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний, назначать точную схему лечения. С момента открытия в центре прошли обследование 12 тыс. человек.-0-

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