Радиоуправляемые модели самолетов посоревнуются на фестивале под Берестовицей

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Радиоуправляемые модели самолетов разных эпох посоревнуются на фестивале в Берестовицком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель народного любительского объединения "Винт" Александр Внукович.

В Берестовицком районе 11 и 12 августа в седьмой раз пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей "Берестовица собирает друзей". Участие в нем примут свыше 50 моделистов из всех регионов страны, а также гости из Польши и России.

Одними из самых зрелищных станут соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе "Союз-500", где впервые помимо моделей времен Второй мировой войны, посоревнуются между собой и модели бипланов Первой мировой. В программе соревнования планеристов, полеты моделей гидросамолетов, радиоуправляемых вертолетов. Запланированы тематические мастер-классы. Состоится мини-чемпионат радиоуправляемых яхт.

"Намечено и многое другое, так что скучно не будет ни участникам, ни зрителям, которых на празднике собирается немало. Фестиваль за годы проведения стал таким мероприятием, куда принято выбираться всей семьей", - рассказал Александр Внукович. Он сам, к слову, увлекается моделизмом с детства. Преподает и ведет соответствующий кружок в местном лицее. Моделистов в Берестовице немало, есть и свое любительское объединение "Винт", получившие звание народного. Фестиваль же радиоуправляемых моделей стал одной из визитных карточек района.-0-