Ракетомоделист из Гродно награжден медалью FAI за достижения в области авиации и космонавтики

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ракетомоделист из Гродно Александр Липай награжден медалью Международной авиационной федерации (FAI) за достижения в области авиации и космонавтики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что церемония вручения состоялась на космодроме Байконур, значимом месте и для меня как ракетомоделиста, и для всех, кто связан с космической тематикой. Моделизм стал, наверное, уже делом жизни, и, конечно, важно, что мои достижения оценили подобным образом. Это стимул к новым свершениям", - сказал многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира по ракетомодельному спорту Александр Липай. На Байконуре он принимал участие сразу в нескольких мероприятиях. В частности, был членом международного жюри на двух этапах Кубка мира по ракетомодельному спорту, которые проходили с 14 до 26 сентября. Кроме того, в эти дни в городе Байконур впервые прошел фестиваль национальных культур "Дружба народов", на котором Александр Липай представил Беларусь.

Александр Липай совмещает выступления в качестве спортсмена с тренерской и преподавательской деятельностью. Он заведующий спортивно-техническим отделом в Гродненском областном центре технического творчества. В тематическом кружке занимаются 20 человек: парни в возрасте от 10 до 20 лет. Многие из них также именитые спортсмены.

Александр Липай и Кирилл Жабровец

Один из воспитанников - 20-летий Кирилл Жабровец - с этапов Кубка мира в Байконуре вернулся с россыпью наград. В его активе две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в различных классах моделей ракет в индивидуальном зачете, а также две победы в командном первенстве.

Кирилл Жабровец

"Добирались с соревнований самолетом. Там строгие требования по весу багажа. А у нас одних только кубков и медалей суммарным весом более 4 кг. К счастью, вложились в нормы", - рассказывает Кирилл Жабровец. Он, к слову, по итогам 2016 года был номинирован на уникальную медаль Андрея Туполева. Эта награда FAI присуждается моделисту, который в течение года стал победителем национального чемпионата и чемпионата мира по авиа- или ракетомодельному спорту в одном и том же классе модели. Тогда медаль досталась сопернику из Великобритании, однако, гродненцы надеются побороться за нее в будущем.-0-

Фото Леонида Щеглова