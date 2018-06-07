7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли старинных автомобилей пройдет в Минске 9 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Олдтаймер-Ралли" - ежегодное соревнование для любителей ретро-автомобилей. Ралли привлекает большое число участников и зрителей, поскольку в другое время такое количество разнообразных раритетных автомобилей на улицах города увидеть невозможно", - подчеркнули организаторы.

В этом году ралли проходит в десятый раз. Юбилейное мероприятие состоится 9-10 июня. Cлет раритетных автомобилей начнется 9 июня в 10.00 на Октябрьской площади Минска у Дворца Республики. Для самых маленьких зрителей здесь будет организовано более 10-ти детских развлекательных зон, а также масса развлечений для взрослых, фотозоны и множество сюрпризов. Также будут задействованы площадки у Национальной библиотеки и на территории автовокзала "Восточный".

Особенностью "Олдтаймер-Ралли 2018" станет участие машин, выпущенных не только до 1980 года, участие в ралли примут также редкие и эксклюзивные автомобили более поздних годов выпуска. По предварительным данным, в этом году к организаторам поступило более 70 заявок от участников.-0-