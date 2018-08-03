Раскопки в Шумилинском районе подтвердили гипотезу о расселении славян из Подунавья

3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Раскопки подтвердили гипотезу археологов о том, что первоначальные этапы развития поселения Кордон в Шумилинском районе Витебской области связаны со славянским расселением из Подунавья, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Дернович.

В этом году специалисты продолжили исследования археологического комплекса Кордон, который два года назад стал настоящей сенсацией в науке. Этим летом раскопки возглавлял научный сотрудник Института истории Сергей Дернович. Вместе с ним работали студенты исторического факультета и волонтеры из Полоцкого госуниверситета под руководством преподавателя Виктора Черевко. Способствовала работе и помощь со стороны местной власти и организаций.

"В прошлом году были найдены украшения, которые, как правило, приходили к нам из Дуная и окрестностей. Носителями этих вещей были славяне, и появление украшений свидетельствует о движении славянского компонента из Подунавья на территорию между Полоцком и Витебском. В 2017 году мы выдвинули такую гипотезу, и благодаря находкам новых украшений в виде накладок она подтвердилась. Датируются они 6-9-м веками нашей эры. Уникальность вещей в том, что сделаны украшения из хрупкого свинцово-оловянистого сплава и быстро рассыпаются. А на Кордоне они сохранились, и мы расширили свою коллекцию. Кроме того, культурный пласт находок позволяет выделить хронологические периоды заселения этой территории: от начала (эпоха викингов) до более поздних этапов", - рассказал Сергей Дернович.

По его словам, во время раскопок были найдены арабские дирхемы, которые указывают на торговлю местных поселенцев со странами Арабского Востока. Нынешняя экспедиция подтвердила версию о бронзолитейной деятельности людей: откопаны бронзовые слитки, которые использовались как сырье для производства. Кроме того, пополнилась коллекция находок, свидетельствующая о косторезном ремесле поселенцев.

Раскопки планируется продолжить и следующим летом, работы здесь хватит не на один год.

Кордон - уникальное поселение IX-X веков, расположенное на правом берегу Западной Двины. Полученные во время прошлогодних исследований артефакты доказывают, что именно Витебское Подвинье играло ведущую роль в формировании связи Севера с Югом на пути "из варяг в греки", здесь ранее располагался крупный торговый центр.-0-