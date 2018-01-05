Расписание богослужений в православных храмах Минска на сочельник и Рождество Христово

6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
16.00 – Исповедь
17.30 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Исповедь
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
6 января
7.30 – Часы 3-й, 6-й
7.50 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на белорусском языке)
10.00 – Часы 3-й, 6-й
10.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.30 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
7 января
00.00 – Исповедь
1.40 – Часы 3-й, 6-й
2.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.40 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
6 января
7.30 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.45 – 9-й час, великая вечерня праздника Рождества
21.30 – Исповедь
22.00 – Всенощное бдение
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
18.00 – Великая вечерня, утреня
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Исповедь
6.30 – Часы 3-й, 6-й
7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
20.50 – Исповедь
21.00 – Всенощное бдение
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Акафист ко Пресвятой Богородице в честь Её иконы "Троеручица"
18.00 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.40 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
11.30 — Молебен. Лития
17.00 – Великая вечерня
6 января
8.00 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
9.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.00 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
20.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона "Уручье"
16.00 – Великая вечерня
6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.45 – Всенощное бдение
18.00 – Исповедь
23.00 – Исповедь
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
17.45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
6 января
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
11.00 – Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
7 января
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
6 января
8.20 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.20 – Акафист Рождеству Христову
17.50 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
23.30 – Исповедь
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
6 января
8.30 — Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 — Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 — Всенощное бдение
6 января
8.00 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Исповедь
22.00 — Всенощное бдение
23.40 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
7 января
08.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова
17.00 – Малая вечерня с акафистом
17.45 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение (1-е)
23.00 – Всенощное бдение (2-е)
7 января
1.00 — Часы 3-й, 6-й
1.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
6.30 – Часы 3-й, 6-й
6.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
9.30 – Часы 3-й, 6-й
9.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
6 января
8.00 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Всенощное бдение
17.00 – Исповедь
7 января
00.00 — Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
10.00 – Часы 3-й, 6-й
10.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
6 января
8.00 – Исповедь
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.00 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
22.30 – Исповедь
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.00 – Исповедь
8.30 – Исповедь
8.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
10.30 — Молебен
18.00 – Великая вечерня
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – 9-й, великая вечерня праздника Рождества
21.00 – Исповедь
23.00 – Всенощное бдение
7 января
1.00 – Часы 3-й, 6-й
1.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
18.30 – Исповедь
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).
8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)
12.00 – Молебен
18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову
6 января
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Всенощное бдение
19.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Обедница. Молебен. Лития
18.00 – Великая вечерня
6 января
7.50 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.45 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
6 января
8.40 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова
18.00 – Всенощное бдение
20.30 – Исповедь
7 января
0.00 – Часы 3-й, 6-й
0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
16.00 – Великая вечерня
6 января
6.30 – Исповедь
6.30 – Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
22.00 — Всенощное бдение
22.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Всенощное бдение
17.00 – Исповедь
7 января
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 — Исповедь
17.00 — Всенощное бдение
23.30 — Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.00 — Исповедь
8.00 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 – Молебен
6 января
8.30 – Часы 3-й, 6-й
8.30 – Исповедь
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 - Великая вечерня праздника Рождества
17.50 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
22.30 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
6 января
8.00 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Исповедь
18.00 – Всенощное бдение
23.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 – Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.00 – Великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
23.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.00 — Исповедь
10.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
17.00 – Всенощное бдение
18.00 – Исповедь
23.00 — Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Молебен с акафистом празднику Рождества Христова
6 января
9.30 – Часы 3-й, 6-й, Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (часовня в честь иконы Божией Матери "Всецарица" при онкологическом диспансере, пр-т. Независимости, 64)
21.00 – Исповедь
22.00 – Всенощное бдение
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
11.00 – Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Ее иконы "Всецарица"
6 января
8.30 — Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
21.00 – Всенощное бдение
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Часы 3-й, 6-й
8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.00 – Исповедь
8.45 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
00.00 — Исповедь
10.00 – Молебен
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
18.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
18.00 – Великая вечерня
6 января
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – Великая вечерня празднника Рождества
18.00 — Всенощное бдение
18.00 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
8.30 – Исповедь
18.00 – Великая вечерня и утреня
6 января
8.30 – Исповедь
8.40 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17.50 – 9-й час
18.00 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
9.30 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных
6 января
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.45 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
00.00 – Исповедь
9.40 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.00 – Исповедь
6 января
9.30 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
11.30 – Великая вечерня праздника Рождества
21.00 – Исповедь
22.00 – Всенощное бдение
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
7.40 – Часы 3-й, 6-й
8.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
17.45 – Всенощное бдение
19.30 – Исповедь
7 января
00.00 – Часы 3-й, 6-й
00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7.40 – Часы 3-й, 6-й
8.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)
6 января
16.00 — Всенощное бдение
16.00 — Исповедь
7 января
8.30 — Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 – 9-й час
10.40 – Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
20.30 – Исповедь
23.30 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
8.30 – Исповедь
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
6.50 — Полунощница (Елисаветинский храм)
7.40 — Часы 3-й, 6-й
7.40 — Исповедь
8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
9.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества Христова
17.30 — Исповедь
18.00 — Всенощное бдение (Державный храм)
7 января
0.00 — Исповедь (Державный храм)
0.40 — Часы 3-й, 6-й
1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
6.40 — Часы 3-й, 6-й
7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)
8.40 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)
6 января
7.00 – Часы 3-й, 6-й
7.00 — Исповедь
7.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
8.30 – Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества
21.00 — Всенощное бдение
21.00 – Исповедь
23.00 – Часы 3-й, 6-й
23.30 –Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7 января
7.30 — Исповедь
7.30 – Часы 3-й, 6-й
8.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.20 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
10.30 — Великая вечерня праздника Рождества
18.00 – Всенощное бдение
7 января
8.20 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
10.30 — Молебен
6 января
18.00 – Всенощное бдение
7 января
8.30 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
23.00 – Исповедь
7 января
00.00 – Всенощное бдение
2.00 – Часы 3-й, 6-й
2.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
18.00 – Всенощное бдение
20.00 – Исповедь
7 января
8.25 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
18.00 – Всенощное бдение
20.00 – Исповедь
7 января
9.00 – Исповедь
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
16.00 – Всенощное бдение
16.00 — Исповедь
7 января
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
18.00 – Всенощное бдение
7 января
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)
6 января
8.00 — Исповедь
8.00 – Часы 3-й, 6-й
8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
21.00 – Всенощное бдение
23.15 – Часы 3-й, 6-й
23.45 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
7 января
8.00 – Исповедь
9.15 – Часы 3-й, 6-й
9.40 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
6 января
16.00 – Царские часы
18.00 – Всенощное бдение
18.00 – Исповедь
7 января
8.00 – Исповедь
9.00 – Часы 3-й, 6-й
9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
18.00 – Всенощное бдение
7 января
9.00 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
17.00 – Всенощное бдение
17.00 – Исповедь
23.40 – Часы 3-й, 6-й
7 января
00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)
9.00 – Исповедь
9.30 – Часы 3-й, 6-й
10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
10.00 – Водосвятный молебен
17.00 – Всенощное бдение
19.30 – Исповедь
7 января
8.00 – Исповедь
8.30 – Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
17.00 — Всенощное бдение
19.00 — Исповедь
7 января
8.00 — Часы 3-й, 6-й
8.30 — Исповедь (для детей и немощных)
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
6.00 — Молебен
13.00 — Исповедь
16.00 – Всенощное бдение
7 января
9.00 — Исповедь
9.30 — Часы 3-й, 6-й
10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
17.00 – Всенощное бдение
19.00 – Исповедь
7 января
9.00 — Часы 3-й, 6-й
9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
17.00 – Всенощное бдение
19.00 – Исповедь
7 января
8.00 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого
6 января
8.30 – Исповедь
8.30 - Часы 3-й, 6-й
9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста
15.00 – Великая вечерня праздника Рождества
15.00 – Исповедь
7 января
8.30 – Исповедь
8.30 — Часы 3-й, 6-й
9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого.
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