Расписание богослужений в православных храмах Минска на сочельник и Рождество Христово

Фото из архива

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

16.00 – Исповедь

17.30 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Исповедь

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Свято-Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

6 января

7.30 – Часы 3-й, 6-й

7.50 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на белорусском языке)

10.00 – Часы 3-й, 6-й

10.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.30 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

7 января

00.00 – Исповедь

1.40 – Часы 3-й, 6-й

2.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда 53/1)

6 января

7.30 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.45 – 9-й час, великая вечерня праздника Рождества

21.30 – Исповедь

22.00 – Всенощное бдение

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

18.00 – Великая вечерня, утреня

Приход храма равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Исповедь

6.30 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

20.50 – Исповедь

21.00 – Всенощное бдение

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Акафист ко Пресвятой Богородице в честь Её иконы "Троеручица"

18.00 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.40 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

11.30 — Молебен. Лития

17.00 – Великая вечерня

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (микрорайон Уручье, пр-т Независимости, 191 в/ч 3214 "Спецназ")

6 января

8.00 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

9.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.00 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

20.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона "Уручье"

16.00 – Великая вечерня

Приход храма апостола Андрея Первозванного (мр-н Серебрянка, ул. Малинина, 19)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.45 – Всенощное бдение

18.00 – Исповедь

23.00 – Исповедь

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

17.45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

6 января

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

11.00 – Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

6 января

8.20 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.20 – Акафист Рождеству Христову

17.50 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

23.30 – Исповедь

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Приход храма Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

6 января

8.30 — Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 — Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 — Всенощное бдение

Храм праведных Захарии и Елизаветы (приход в честь Рождества Иоанна Предтечи ул. Стахановская, 32)

6 января

8.00 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Исповедь

22.00 — Всенощное бдение

23.40 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского, ул. Сапёров, 5)

6 января

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

7 января

08.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

6 января

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова

17.00 – Малая вечерня с акафистом

17.45 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение (1-е)

23.00 – Всенощное бдение (2-е)

7 января

1.00 — Часы 3-й, 6-й

1.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

6.30 – Часы 3-й, 6-й

6.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

9.30 – Часы 3-й, 6-й

9.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

6 января

8.00 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Всенощное бдение

17.00 – Исповедь

7 января

00.00 — Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

10.00 – Часы 3-й, 6-й

10.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)

6 января

8.00 – Исповедь

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.00 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

22.30 – Исповедь

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.00 – Исповедь

8.30 – Исповедь

8.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке)

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

10.30 — Молебен

18.00 – Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Владимирская" (ул. Волжский проезд, 8)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – 9-й, великая вечерня праздника Рождества

21.00 – Исповедь

23.00 – Всенощное бдение

7 января

1.00 – Часы 3-й, 6-й

1.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

18.30 – Исповедь

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная).

8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме)

12.00 – Молебен

18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

6 января

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Всенощное бдение

19.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Обедница. Молебен. Лития

18.00 – Великая вечерня

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14)

6 января

7.50 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.45 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января

8.40 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова

18.00 – Всенощное бдение

20.30 – Исповедь

7 января

0.00 – Часы 3-й, 6-й

0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

16.00 – Великая вечерня

Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой))

6 января

6.30 – Исповедь

6.30 – Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

22.00 — Всенощное бдение

22.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь святой мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

6 января

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Всенощное бдение

17.00 – Исповедь

7 января

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8 а)

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 — Исповедь

17.00 — Всенощное бдение

23.30 — Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.00 — Исповедь

8.00 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 – Молебен

Приход храма Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская 100)

6 января

8.30 – Часы 3-й, 6-й

8.30 – Исповедь

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 - Великая вечерня праздника Рождества

17.50 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

22.30 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121,)

6 января

8.00 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Исповедь

18.00 – Всенощное бдение

23.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

6 января

8.00 – Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.00 – Великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

23.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 4, к. 8)

6 января

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.00 — Исповедь

10.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

17.00 – Всенощное бдение

18.00 – Исповедь

23.00 — Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Молебен с акафистом празднику Рождества Христова

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица" (ул. Грушевская, 50)

6 января

9.30 – Часы 3-й, 6-й, Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (часовня в честь иконы Божией Матери "Всецарица" при онкологическом диспансере, пр-т. Независимости, 64)

21.00 – Исповедь

22.00 – Всенощное бдение

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

11.00 – Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Ее иконы "Всецарица"

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

6 января

8.30 — Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

21.00 – Всенощное бдение

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Часы 3-й, 6-й

8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм в мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

6 января

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.00 – Исповедь

8.45 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

00.00 — Исповедь

10.00 – Молебен

Приход храма Преображения Господня (проспект газеты "Правда", 31)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

18.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

18.00 – Великая вечерня

Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

6 января

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – Великая вечерня празднника Рождества

18.00 — Всенощное бдение

18.00 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

8.30 – Исповедь

18.00 – Великая вечерня и утреня

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

6 января

8.30 – Исповедь

8.40 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17.50 – 9-й час

18.00 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

9.30 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных

Приход храма Богоявления (ул. Чижевских, 4)

6 января

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.45 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

00.00 – Исповедь

9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.00 – Исповедь

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26)

6 января

9.30 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

11.30 – Великая вечерня праздника Рождества

21.00 – Исповедь

22.00 – Всенощное бдение

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

6 января

7.40 – Часы 3-й, 6-й

8.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

17.45 – Всенощное бдение

19.30 – Исповедь

7 января

00.00 – Часы 3-й, 6-й

00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7.40 – Часы 3-й, 6-й

8.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)

Приход храма иконы Божией Матери "Донская" (ул. Лесопарковая)

6 января

16.00 — Всенощное бдение

16.00 — Исповедь

7 января

8.30 — Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 – 9-й час

10.40 – Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

20.30 – Исповедь

23.30 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

8.30 – Исповедь

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

6 января

6.50 — Полунощница (Елисаветинский храм)

7.40 — Часы 3-й, 6-й

7.40 — Исповедь

8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

9.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества Христова

17.30 — Исповедь

18.00 — Всенощное бдение (Державный храм)

7 января

0.00 — Исповедь (Державный храм)

0.40 — Часы 3-й, 6-й

1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

6.40 — Часы 3-й, 6-й

7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм)

8.40 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

6 января

7.00 – Часы 3-й, 6-й

7.00 — Исповедь

7.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

8.30 – Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества

21.00 — Всенощное бдение

21.00 – Исповедь

23.00 – Часы 3-й, 6-й

23.30 –Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7 января

7.30 — Исповедь

7.30 – Часы 3-й, 6-й

8.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона (г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1)

6 января

8.20 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

10.30 — Великая вечерня праздника Рождества

18.00 – Всенощное бдение

7 января

8.20 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

10.30 — Молебен

Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, д. 10)

6 января

18.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Архистратига Михаила (Минский район, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5)

6 января

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

23.00 – Исповедь

7 января

00.00 – Всенощное бдение

2.00 – Часы 3-й, 6-й

2.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, д. 8)

6 января

18.00 – Всенощное бдение

20.00 – Исповедь

7 января

8.25 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, д. 2)

6 января

18.00 – Всенощное бдение

20.00 – Исповедь

7 января

9.00 – Исповедь

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский район, п. Привольный, ул. Тепличная, 18)

6 января

16.00 – Всенощное бдение

16.00 — Исповедь

7 января

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б)

6 января

18.00 – Всенощное бдение

7 января

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя)

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Кафедральный собор Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

6 января

8.00 — Исповедь

8.00 – Часы 3-й, 6-й

8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

21.00 – Всенощное бдение

23.15 – Часы 3-й, 6-й

23.45 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

7 января

8.00 – Исповедь

9.15 – Часы 3-й, 6-й

9.40 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

6 января

16.00 – Царские часы

18.00 – Всенощное бдение

18.00 – Исповедь

7 января

8.00 – Исповедь

9.00 – Часы 3-й, 6-й

9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, а. г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6)

6 января

18.00 – Всенощное бдение

7 января

9.00 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А)

6 января

17.00 – Всенощное бдение

17.00 – Исповедь

23.40 – Часы 3-й, 6-й

7 января

00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная)

9.00 – Исповедь

9.30 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7)

6 января

10.00 – Водосвятный молебен

17.00 – Всенощное бдение

19.30 – Исповедь

7 января

8.00 – Исповедь

8.30 – Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п.о. Семков Городок, д. Семково, ул. Проектная, 3)

6 января

17.00 — Всенощное бдение

19.00 — Исповедь

7 января

8.00 — Часы 3-й, 6-й

8.30 — Исповедь (для детей и немощных)

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1)

6 января

6.00 — Молебен

13.00 — Исповедь

16.00 – Всенощное бдение

7 января

9.00 — Исповедь

9.30 — Часы 3-й, 6-й

10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10)

6 января

17.00 – Всенощное бдение

19.00 – Исповедь

7 января

9.00 — Часы 3-й, 6-й

9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3)

6 января

17.00 – Всенощное бдение

19.00 – Исповедь

7 января

8.00 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм апостолов Петра и Павла (Минский р-н, п. Ратомка, ул. Привокзальная, 9)

6 января

8.30 – Исповедь

8.30 - Часы 3-й, 6-й

9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

15.00 – Великая вечерня праздника Рождества

15.00 – Исповедь

7 января

8.30 – Исповедь

8.30 — Часы 3-й, 6-й

9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого.