Расписание богослужений в православных храмах Минской епархии на Благовещение и Пасху

7 апреля
8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 - Исповедь
18.00 - 21.00 - чтение Деяний святых апостолов
23.10 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 - Исповедь
7.00 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
17.00 - 18.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 8.30 - 17.00.
7 апреля
1.00 - Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого
8.30 - 11.00 - Часы, литургия святителя Василия Великого
18.00 - 21.00 - чтение Деяний святых апостолов
22.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
7.00 - 9.00 - Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
10.00 - 12.00 - Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 22.00, 8 апреля - 9.00 - 13.00.
7 апреля
7.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
6.30 - Исповедь
22.30 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.15 - 1.15 - Пасхальная утреня
1.30 - Исповедь
1.15 - 3.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 3.00 - 12.00.
7 апреля
9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.30 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
0.00 - 3.40 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 08.00 - 16.00; 20.00 - 22.00, 8 апреля - 8.00 - 12.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
22.00 - чтение Деяний святых апостолов
23.40 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00-20.00, 8 апреля - после ночной литургии, 09.00-15.00.
7 апреля
8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
17.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
09.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.
7 апреля
7.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
21.00 - Исповедь
23.30 - Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.
8 апреля
00.00 - 2.30 - Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.00 - Исповедь
8.30 - Часы
9.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
18.00 - 20.00 - Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 7.00- 20.00.
7 апреля
8.30 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.00 - Исповедь
22.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
14.00 - 15.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 19.00, а также сразу после ночного богослужения 8 апреля.
7 апреля
6.30 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница
23.30 - Исповедь
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 - Исповедь
7.00 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди: 7 апреля - с 10.00 до 3.00 (8 апреля), 8 апреля - с 6.00 до 22.00.
7 апреля
8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение
22.45 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
0.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля 9.00 – 23.59, 8 апреля 8.00 - 15.00.
7 апреля
7.45 - Исповедь
8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
21.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
9.00 - Исповедь
15.00 - Крестный ход. Молебен
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля 11.00 – 21.00, 8 апреля - 8.00-14.00.
7 апреля
9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.00 - Исповедь
21.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
8.00 - Исповедь
9.30 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя, на белорусском языке)
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 21.00, 8 апреля - 10.00 - 14.00.
7 апреля
8.15 - 12.00 - Утреннее богослужение
22.00 - Исповедь
23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
0.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 - Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
9.00 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.00, 8 апреля - 6.00 - 16.00.
7 апреля
9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение
22.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 - 11.00 - Обедница
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 19.00, 8 апреля - 12.00 - 14.00
7 апреля
8.30 - 11.30 - Утреннее богослужение
22.00 - Исповедь
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
10.00 - 11.00 - Обедница
18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00) и 10.30 - 11.30.
7 апреля
8.00 - Исповедь
8.15 - 11.15 - Утреннее богослужение
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 – 22.00, 8 апреля - 3.30 - 16.00.
7 апреля
9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
21.00 - 23.45 - Исповедь
23.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.15 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 3.50 - 5.00, 9.00 - 15.00.
7 апреля
5.30 - 11.30 - Утреннее богослужение
21.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 04.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.40 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 04.00 - 12.00.
7 апреля
8.30 - Исповедь
9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
23.00 - Исповедь
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
09.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 17.00, 8 апреля - после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 - 14.00.
7 апреля
8.00 - Исповедь
9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 - Обедница
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.00, 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00) и обедницы (около 12.00).
7 апреля
8.00 - Исповедь
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
21.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.00 - Исповедь
10.00 - 11.45 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 23.00, 8 апреля - после ночной (около 3.00) и утренней литургии (около 11.45).
7 апреля
8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
12.00 - Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00).
7 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение
8 апреля
8.30 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 8.30, 11.00 - 16.00.
7 апреля
8.30 - Исповедь
9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение
23.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 8.30, 11.00 - 16.00.
7 апреля
23.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 8 апреля - 3.00.
7 апреля
9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение
9.30 - Исповедь
21.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 1.30 - Пасхальная утреня
1.30 - Исповедь
1.30 - 3.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 - Исповедь
9.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.30 - 23.00, 8 апреля - 4.00 - 9.00, 11.00 - 17.00.
7 апреля
8.30 - Исповедь
9.00 - 13.00 - Утреннее богослужение
22.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 15.00 - 23.00, 8 апреля - 10.00 - 12.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.00 - Исповедь
18.00 - 22.00 - Исповедь
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 16.00.
7 апреля
8.30 - 12.00 - Божественная литургия
22.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 10.00 - 12.00.
7 апреля
8.40 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.00 - Исповедь
23.45 - 0.20 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.20 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 - Исповедь
8.30 - Исповедь
8.50 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.30 - 13.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.00 - Исповедь
23.05 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
1.10 - Исповедь
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 9.00 - 22.00, 8 апреля - 9.00- 13.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.00 - Исповедь
23.00 - Исповедь
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 - Исповедь
8.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 13.00.
7 апреля
6.30 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
8.30 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
09.30 - Исповедь
15.00 - 16.30 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 16.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
9.30 - Исповедь
10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.
7 апреля
6.30 - Исповедь
7.00 - 10.00 - Утреннее богослужение
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 7.00 - 12.00.
7 апреля
9.30 - 12.30 - Утреннее богослужение
9.30 - Исповедь
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
0.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - после утреннего богослужения (около 11.30), 8 апреля - по окончании ночной литургии (около 3.00).
7 апреля
5.30 - 12.00 - Утреннее богослужение
18.00 - 22.30 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
07.40 - 9.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
18.00 - 19.30 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 18.00, 19.00, 20.00, 8 апреля - 8.00, 9.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
01.30 - Исповедь
8.30 - Исповедь
9.00 - 10.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
16.00 - 17.30 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - с 13.00 до 22.30, 8 апреля - по окончании ночной литургии (около 3.30), по окончании утренней литургии с 10.30 до 12.00.
7 апреля
8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
8.30 - Исповедь
22.30 - Исповедь
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
09.30 - Исповедь
10.00 - 11.40 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)
17.00 - 18.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.
7 апреля
0.00 - Исповедь
1.00 - 6.00 - Утреннее богослужение
22.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
6.30 - Исповедь
6.45 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)
9.30 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 9.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.
7 апреля
8.00 - Исповедь
8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение
23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 1.00 - Пасхальная утреня
1.00 - 3.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)
10.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 9.00 - 12.00.
7 апреля
8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение
22.00 - Исповедь
23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница.
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 14.00.
7 апреля
17.00 - чтение Деяний святых апостолов
20.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
7.30 - Исповедь
7.30 - Пасхальные часы
8.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.30, 8 апреля - 3.00 - 11.00.
7 апреля
8.00 - 10.30 - Божественная литургия святителя Василия Великого (в Благовещенском храме)
8.30 - Исповедь
9.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Василия Великого в больничном храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя Печали" (по окончании - освящение пасхальной снеди)
23.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
1.30 - Исповедь
16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00, 14.00, 18.00, 23.00, 8 апреля - 3.00, 7.00-15.30.
7 апреля
7.30 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница.
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 19.00, 8 апреля - 3.00 - 8.00.
7 апреля
8.00 - Исповедь
9.00 - 11.00 - Утреннее богослужение
23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 18.30, 8 апреля - 3.00 - 6.30.
7 апреля
8.30 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.30 - Исповедь
22.30 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
9.00 - 9.30 - Молебен
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 12.00, 22.00 - 23.30, 8 апреля - 9.00 – 11.00.
7 апреля
8.25 - 10.25 - Вечерня с литургией святителя Василия Великого
21.30 - 23.00 - чтение Деяний святых апостолов
21.30 - Исповедь
23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 12.30, 8 апреля - 3.30 - 6.30.
7 апреля
1.00 - 3.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 3.30 - 4.00.
7 апреля
8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого
8.00 - Исповедь
21.00 - 23.00 - чтение Деяний святых апостолов
21.00 - Исповедь
23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница
8 апреля
00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста
11.00 - 12.00 - Обедница
Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 12.00, 8 апреля - 11.00 - 14.00.-0-
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