Расписание богослужений в православных храмах Минской епархии на Благовещение и Пасху

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 - Исповедь

18.00 - 21.00 - чтение Деяний святых апостолов

23.10 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 - Исповедь

7.00 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

17.00 - 18.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 8.30 - 17.00.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

7 апреля

1.00 - Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого

8.30 - 11.00 - Часы, литургия святителя Василия Великого

18.00 - 21.00 - чтение Деяний святых апостолов

22.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

7.00 - 9.00 - Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

10.00 - 12.00 - Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 22.00, 8 апреля - 9.00 - 13.00.

Храм иконы Божией Матери "Минская" (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

7 апреля

7.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

6.30 - Исповедь

22.30 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.15 - 1.15 - Пасхальная утреня

1.30 - Исповедь

1.15 - 3.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 3.00 - 12.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

7 апреля

9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.30 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

0.00 - 3.40 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 08.00 - 16.00; 20.00 - 22.00, 8 апреля - 8.00 - 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

22.00 - чтение Деяний святых апостолов

23.40 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00-20.00, 8 апреля - после ночной литургии, 09.00-15.00.

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

7 апреля

8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

17.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

09.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.

Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32)

Приход храма Рождества Иоанн Предтечи (ул. Стахановская, 32)

7 апреля

7.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

21.00 - Исповедь

23.30 - Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.

8 апреля

00.00 - 2.30 - Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.00 - Исповедь

8.30 - Часы

9.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

18.00 - 20.00 - Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 7.00- 20.00.

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

7 апреля

8.30 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.00 - Исповедь

22.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

14.00 - 15.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 19.00, а также сразу после ночного богослужения 8 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

7 апреля

6.30 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница

23.30 - Исповедь

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 - Исповедь

7.00 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди: 7 апреля - с 10.00 до 3.00 (8 апреля), 8 апреля - с 6.00 до 22.00.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

7 апреля

8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение

22.45 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

0.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля 9.00 – 23.59, 8 апреля 8.00 - 15.00.

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

7 апреля

7.45 - Исповедь

8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

21.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

9.00 - Исповедь

15.00 - Крестный ход. Молебен

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля 11.00 – 21.00, 8 апреля - 8.00-14.00.

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

7 апреля

9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.00 - Исповедь

21.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

8.00 - Исповедь

9.30 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя, на белорусском языке)

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 21.00, 8 апреля - 10.00 - 14.00.

Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65)

7 апреля

8.15 - 12.00 - Утреннее богослужение

22.00 - Исповедь

23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

0.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 - Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

9.00 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.00, 8 апреля - 6.00 - 16.00.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

7 апреля

9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение

22.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 - 11.00 - Обедница

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 19.00, 8 апреля - 12.00 - 14.00

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

7 апреля

8.30 - 11.30 - Утреннее богослужение

22.00 - Исповедь

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

10.00 - 11.00 - Обедница

18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00) и 10.30 - 11.30.

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14)

7 апреля

8.00 - Исповедь

8.15 - 11.15 - Утреннее богослужение

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 – 22.00, 8 апреля - 3.30 - 16.00.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

7 апреля

9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

21.00 - 23.45 - Исповедь

23.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.15 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 3.50 - 5.00, 9.00 - 15.00.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

7 апреля

5.30 - 11.30 - Утреннее богослужение

21.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 04.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.40 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

15.00 - 16.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 04.00 - 12.00.

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

7 апреля

8.30 - Исповедь

9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

23.00 - Исповедь

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

09.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 17.00, 8 апреля - после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 - 14.00.

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

7 апреля

8.00 - Исповедь

9.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 - Обедница

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.00, 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00) и обедницы (около 12.00).

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

7 апреля

8.00 - Исповедь

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

21.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.00 - Исповедь

10.00 - 11.45 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 23.00, 8 апреля - после ночной (около 3.00) и утренней литургии (около 11.45).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 "спецназ", военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

7 апреля

8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

12.00 - Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - после ночной литургии (около 3.00).

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)

7 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение

8 апреля

8.30 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 8.30, 11.00 - 16.00.

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

7 апреля

8.30 - Исповедь

9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение

23.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 8.30, 11.00 - 16.00.

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2)

7 апреля

23.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 8 апреля - 3.00.

Храм Владимирской Иконы Божьей Матери (ул. Волжский проезд, 8)

7 апреля

9.00 - 11.30 - Утреннее богослужение

9.30 - Исповедь

21.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 1.30 - Пасхальная утреня

1.30 - Исповедь

1.30 - 3.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 - Исповедь

9.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.30 - 23.00, 8 апреля - 4.00 - 9.00, 11.00 - 17.00.

Храм иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 4, к. 8)

7 апреля

8.30 - Исповедь

9.00 - 13.00 - Утреннее богослужение

22.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 15.00 - 23.00, 8 апреля - 10.00 - 12.00.

Храм иконы Божией Матери "Всецарица" (ул. Грушевская, 50)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.00 - Исповедь

18.00 - 22.00 - Исповедь

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 14.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 16.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

7 апреля

8.30 - 12.00 - Божественная литургия

22.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 - 19.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 21.00, 8 апреля - 10.00 - 12.00.

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

7 апреля

8.40 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.00 - Исповедь

23.45 - 0.20 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.20 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 - Исповедь

8.30 - Исповедь

8.50 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.30 - 13.00.

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.00 - Исповедь

23.05 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

1.10 - Исповедь

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 9.00 - 22.00, 8 апреля - 9.00- 13.00.

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты "Правда", 31)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.00 - Исповедь

23.00 - Исповедь

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 - Исповедь

8.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 13.00.

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

7 апреля

6.30 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

8.30 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

09.30 - Исповедь

15.00 - 16.30 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 16.00.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

9.30 - Исповедь

10.00 - 12.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

7 апреля

6.30 - Исповедь

7.00 - 10.00 - Утреннее богослужение

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 20.00, 8 апреля - 7.00 - 12.00.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

7 апреля

9.30 - 12.30 - Утреннее богослужение

9.30 - Исповедь

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

0.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - после утреннего богослужения (около 11.30), 8 апреля - по окончании ночной литургии (около 3.00).

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

7 апреля

5.30 - 12.00 - Утреннее богослужение

18.00 - 22.30 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

07.40 - 9.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

18.00 - 19.30 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 18.00, 19.00, 20.00, 8 апреля - 8.00, 9.00.

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

01.30 - Исповедь

8.30 - Исповедь

9.00 - 10.30 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

16.00 - 17.30 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - с 13.00 до 22.30, 8 апреля - по окончании ночной литургии (около 3.30), по окончании утренней литургии с 10.30 до 12.00.

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

7 апреля

8.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

8.30 - Исповедь

22.30 - Исповедь

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

09.30 - Исповедь

10.00 - 11.40 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

17.00 - 18.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

7 апреля

0.00 - Исповедь

1.00 - 6.00 - Утреннее богослужение

22.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

6.30 - Исповедь

6.45 - 9.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя)

9.30 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя)

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 9.00 - 22.00, 8 апреля - 7.00 - 13.00.

Храм иконы Божией Матери "Донская" (ул. Лесопарковая)

7 апреля

8.00 - Исповедь

8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение

23.15 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 1.00 - Пасхальная утреня

1.00 - 3.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная)

10.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 9.00 - 12.00.

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

7 апреля

8.30 - 11.00 - Утреннее богослужение

22.00 - Исповедь

23.00 - 0.00 - Пасхальная полунощница.

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 23.00, 8 апреля - 8.00 - 14.00.

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

7 апреля

17.00 - чтение Деяний святых апостолов

20.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

7.30 - Исповедь

7.30 - Пасхальные часы

8.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 23.30, 8 апреля - 3.00 - 11.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)

7 апреля

8.00 - 10.30 - Божественная литургия святителя Василия Великого (в Благовещенском храме)

8.30 - Исповедь

9.00 - 11.30 - Божественная литургия святителя Василия Великого в больничном храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя Печали" (по окончании - освящение пасхальной снеди)

23.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

1.30 - Исповедь

16.00 - 17.00 - Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00, 14.00, 18.00, 23.00, 8 апреля - 3.00, 7.00-15.30.

Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, п/о Сеница, ул. Прилукская, 2)

7 апреля

7.30 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница.

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 19.00, 8 апреля - 3.00 - 8.00.

Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

7 апреля

8.00 - Исповедь

9.00 - 11.00 - Утреннее богослужение

23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 18.30, 8 апреля - 3.00 - 6.30.

Приход иконы Божией Матери "Млекопитательница" (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

7 апреля

8.30 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.30 - Исповедь

22.30 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

9.00 - 9.30 - Молебен

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 10.00 - 12.00, 22.00 - 23.30, 8 апреля - 9.00 – 11.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Больничная, 8)

7 апреля

8.25 - 10.25 - Вечерня с литургией святителя Василия Великого

21.30 - 23.00 - чтение Деяний святых апостолов

21.30 - Исповедь

23.20 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 12.30, 8 апреля - 3.30 - 6.30.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

7 апреля

1.00 - 3.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.30 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 12.00 - 22.00, 8 апреля - 3.30 - 4.00.

Приход храма Святого Духа (Минский район, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)

7 апреля

8.00 - 12.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого

8.00 - Исповедь

21.00 - 23.00 - чтение Деяний святых апостолов

21.00 - Исповедь

23.30 - 0.00 - Пасхальная полунощница

8 апреля

00.00 - 3.00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста

11.00 - 12.00 - Обедница

Освящение пасхальной снеди 7 апреля - 11.00 - 12.00, 8 апреля - 11.00 - 14.00.-0-