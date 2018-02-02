2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание движения на отдельных пригородных маршрутах Минска изменится с 16 февраля, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Изменения вносятся в расписание на маршрутах № 1221-ТК, 1582-ТК для улучшения транспортного обслуживания Минского областного центра медицинской реабилитации "Загорье". Теперь по будням от АС "Автозаводская" транспорт будет отправляться по маршруту №1582-ТК в 6.10, 7.17, 8.30, 15.00, 16.50 и 18.40, а через остановочный пункт "Загорье" до конечного пункта "Дачи Дружба" по маршруту №1221-ТК в 7.55 (вместо рейса 8.10) и 16.30. На предприятии также обратили внимание, что на втором маршруте при движении из Минска заезды к остановочным пунктам "ст.м. Могилевская", "пов. Обчак", "Обчак" не предусмотрены.

Отправления в обратном направлении от о.п. "Загорье" по маршруту №1582-ТК будут осуществляться в 6.45, 7.50, 9.30, 16.05, 17.30 и 19.15, а через о.п. "Замосточье", о.п. "Дачи Дружба" по маршруту №1221-ТК - в 8.25 и 17.00.

Одновременно смещается время отправления по маршруту №1221-ТК с о.п. "Дачи Дружба" в сторону Минска - с 17.00 на 17.12.

В выходные дни расписание на указанных маршрутах остается неизменным.-0-