Расписание междугородных маршрутов "Минсктранса" скорректировано из-за переноса рабочих дней в апреле

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание междугородных автобусных маршрутов в Беларуси, обслуживаемых УП "Минсктранс", временно изменяется в связи с переносом рабочих дней в апреле, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Работать автобусы на междугородных маршрутах по всем региональным направлениям с 13 по 17 апреля будут по измененным графикам.

Так, 13 и 14 апреля транспорт будет отправляться в соответствии с перечнем маршрутов, но по графикам пятниц, 15 апреля - по субботним графикам, 16 апреля - по графикам среды, 17 апреля - по воскресным.

Подробную информацию о времени отправления и прибытия автобусов можно найти на сайте УП "Минсктранс".-0-