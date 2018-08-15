Размер инновационного фонда Брестского облисполкома в 2018 году вырос на 15%

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Размер инновационного фонда Брестского облисполкома в 2018 году увеличился на 15%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета экономики облисполкома Владимир Чеботарев.

На поддержку инновационной деятельности в регионе в текущем году планируется направить более Br14 млн. За счет средств фонда будут профинансированы 19 мероприятий, в том числе семь инновационных проектов. "Инновационный фонд формируется из отчислений предприятий. Благодаря приросту объемов промышленного производства увеличилась сумма поступлений. Поэтому программа под план инновационного фонда на этот год была откорректирована", - пояснил зампредседателя комитета экономики.

В частности, уже одобрена заявка барановичского ОАО "Торгмаш" на производство новых видов техники по переработке продуктов питания. Финансовую поддержку фонда получит и проект по изготовлению вертикальных многоступенчатых насосов на Пинском опытно-механическом заводе. Также на безвозмездной основе средства инновационного фонда будут выделены Брестскому электроламповому заводу на организацию производства светодиодного осветительного оборудования, Кобринской прядильно-ткацкой фабрике "Ручайка" - на развитие производства ПВХ-тканей и изделий из них, ИООО "РусБелГаз" - на выпуск новых промышленных счетчиков газа. В селекционно-гибридном центре "Западный" будет продолжено создание инновационного производства органоминеральных удобрений на основе отходов биогазовой установки.

Кроме того, будет профинансировано развитие инновационной инфраструктуры, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, проведение ряда научных конференций, издание литературы. Так, Полесскому государственному университету будут выделены средства на развитие отраслевых лабораторий по направлению спортивной медицины. Финансовую поддержку получит Брестский научно-технологический парк.

Одновременно Брестский облисполком объявил дополнительный открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых из средств инновационного фонда, на текущий и будущий годы. Заявки на участие в конкурсе принимаются в комитете экономики облисполкома по 31 августа.-0-