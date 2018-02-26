Размещение мультимедийной рекламы в Минске упорядочат

26 февраля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Размещение мультимедийных экранов для наружной рекламы в Минске упорядочат. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующую схему планируется разработать в текущем году. Такая мера позволит повысить качество представления рекламных материалов и дизайн конструкций. Также в городе будет продолжена работа по эстетизации основных проспектов, модернизации рекламных конструкций на путепроводах с использованием светодиодной подсветки.

"В настоящее время реализуются концептуальные предложения по оформлению пр. Победителей. Заложенные подходы используем и в работе с другими территориями и зданиями, в том числе в жилых районах "Маяк Минска", "Лебяжий", - отметил Павел Лучинович.

Кроме того, вносятся изменения в размещение наружной рекламы в метро, уже согласованы варианты рекламного оформления 10 из 29 станций. На основе этого проводятся торги. В частности, исключено размещение рекламы на станциях, определенные требования предъявляются к конструкциям и подсветке.

Павел Лучинович также проинформировал, что в прошлом году специалисты приступили к разработке Правил размещения и содержания средств наружной рекламы, рекламно-информационного оформления города. Проанализирован опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Риги, Варшавы, Праги. В настоящее время документ проходит согласование со структурными подразделениями Мингорисполкома и заинтересованными организациями, состоялись многочисленные обсуждения с членами рабочей группы по рекламе, в состав которой входят представители крупнейших сетевых игроков. Составлена программа поэтапной реализации архитектурно-художественных концепций наружной рекламы.

Председатель комитета отметил, что в прошлом году проведена большая работа по упорядочению размещения и содержания наружной рекламы. В 2017 году по выявленным нарушениям направлено почти 2 тыс. предписаний и 4 тыс. предупреждений, взыскано около Br78 тыс. штрафов, составлено 150 протоколов.-0-