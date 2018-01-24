Разрабатывается проект реконструкции минского автовокзала "Восточный" под выставочный центр

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автовокзал "Восточный" будет перепрофилирован в городской выставочный центр, сообщила журналистам директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это будет уникальный объект, до начала реконструкции имеющиеся площади предлагаются в краткосрочную аренду. В настоящее время специалисты приступили к разработке проекта. О том, когда начнутся строительные работы, пока говорить рано, возможно, через год", - отметила Галина Степуренко.

По ее мнению, после реконструкции площадка сможет использоваться не только для проведения выставок и ярмарок, но и для организаций мероприятий районного уровня.

Автовокзал "Восточный" был построен в 1983 году для разгрузки автовокзала "Центральный". Долгое время он оставался крупным транспортным узлом, обслуживая пригородные, междугородные и международные направления. Затем в связи с уменьшением загрузки стал терять актуальность и летом 2016 года прекратил принимать пассажиров, использовался только для межрейсового отстоя транспорта.-0-