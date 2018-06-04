Разрешенную скорость на части трассы Р1 под Минском временно снизят до 50 км/ч

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрешенную скорость движения на части трассы Р1 под Минском временно снизят до 50 км/ч, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

На участке с 10-го по 19-й км автодороги Р1 Минск- Дзержинск вблизи д.Щомыслица Минского района с 5 по 10 июня будет изменена организация дорожного движения. Сделано это будет в связи с проведением на территории торгового центра "Глобус-парк" международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2018".

"Разрешенная скорость движения поэтапно снижена путем установки временных дорожных знаков до 50 км/ч. Контроль за соблюдением водителями скоростных режимов будет обеспечивать дорожно-патрульная служба ГАИ и мобильные датчики фотофиксации. Парковка автомобилей посетителей выставки предусмотрена на площадках вблизи торгового центра, а также на укрепленных обочинах автодороги Р1", - проинформировали в ГАИ.-0-