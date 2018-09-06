6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Развитие межрегионального сотрудничества станет основной темой международного бизнес-форума в Гродно. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно 14 сентября примет бизнес-форум "Еврорегион "Неман-2018". Его программой предусмотрена работа выставки-презентации, на которой будет представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гродненской области, а также пленарное заседание.

"Секции бизнес-форума соответствуют направлениям и задачам, стоящим перед Гродненской областью. Акцент на форуме будет сделан на развитие межрегиональных связей. Такие мероприятия позволяют познакомиться с регионами, заключить соответствующие соглашения, которые способствуют развитию сотрудничества в различных сферах", - отметила Елена Бубенчик.

Одна из секций форума будет посвящена теме упрощения ведения бизнеса. Представят на форуме туристический потенциал региона и возможности, которые открываются для ведения бизнеса в этой сфере. Также участники бизнес-форума поработают на секции, посвященной СЭЗ "Гродноинвест" и ее конкурентным преимуществам для реализации инвестиционных проектов.

Сегодня в регионе готовы предложить бизнесу свыше 100 возможных инвестиционных проектов. Форум выступает хорошей площадкой для подписания документов, намерений о реализации тех или иных идей и задумок.

"И это дает результат. В регионе реализован ряд крупных проектов, которые начинались именно с бизнес-форума. Нынешний не станет исключением. Запланировано подписание как минимум пяти соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов с инвесторами из Австрии, Польши и Узбекистана", - отметила Елена Бубенчик. Она подчеркнула, что благодаря реализации этих проектов в регионе будет создано большое количество рабочих мест.

В форуме будут участвовать все районы Гродненской области. Елена Бубенчик отметила, что каждый из районов нашел себе партнера, с которым планирует развивать отношения в экономической, торговой или культурной сферах. Традиционно бизнес-форум "Еврорегион "Неман" собирает большое количество гостей из разных стран. Участниками форума станут свыше 250 человек из более чем 10 стран. В частности, ожидаются делегации из России, Китая, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Молдовы и Индии.-0-