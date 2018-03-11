Развитию регионов на местах нужно уделять более серьезное внимание - Кочанова

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитию регионов нужно уделять более серьезное внимание не только со стороны республиканских органов власти, но и на местах. Такое мнение в интервью телепрограмме "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

По словам Натальи Кочановой, люди на местах - основное звено, которое должно решать поставленные задачи. Там, где они работают более ответственно, есть результаты. Глава Администрации Президента подчеркнула, что выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития - не самоцель. Главное - создание рабочих мест, достижение хорошего уровня заработной платы. В этих вопросах местным органам власти следует проявить большую активность, считает Наталья Кочанова.

Также на контроле должны быть проблемы, которые волнуют местных жителей, будь то водоснабжение, благоустройство или занятость.

Наталья Кочанова отдельно остановилось на теме трудоустройства, особенно молодых людей. "Мы видим, что 30% безработных - молодежь. Очень важно на этом этапе поддержать молодого человека, дать ему первый толчок в жизнь", - отметила она, добавив, что Администрация Президента уделяет серьезное внимание вопросам занятости. На это направлен и Декрет №1, в каждом городе будут созданы специальные комиссии.

"Реализация этого декрета позволит более действенно решать вопросы, которые касаются занятости. Мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону", - отметила Наталья Кочанова.-0-