Разводить понтон на Припяти для прохождения судов будут в часы наименьшей интенсивности движения

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. График разведения понтонного моста через Припять в Житковичском районе должен быть составлен с учетом интенсивности движения людей по переправе. Такую задачу поставил ответственным службам и ведомствам на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме губернатор Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, в среднем по понтонной переправе в сутки передвигаются свыше 1,2 тыс. человек. Наибольшая интенсивность движения отмечается с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00. "В период судоходства график разведения понтонной переправы должен быть составлен с учетом часов пик движения по ней людей. Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы максимально минимизировать неудобства для населения", - сказал Владимир Дворник.

В периоды разведения понтонной переправы осуществлять перевозку людей с одного берега на другой будет паром, движение которого планируют открыть в ближайшее время.

Также Сергей Дичковский отметил, что подъездные пути к понтонной переправе не подтоплены. Уровень воды в Припяти у деревни Черничи в течение двух последних суток остается неизменным. В целом по региону на большинстве рек отмечается рост уровня воды с суточной интенсивностью от 1 см до 5 см.-0-