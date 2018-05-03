Реабилитационно-оздоровительный городок для пожилых людей и инвалидов создан в Брестском районе

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня состоялось торжественное открытие реабилитационно-оздоровительного городка для инвалидов и пожилых граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива "Популяризация здорового и активного образа жизни для жителей сельской местности Брестского района" реализована в рамках проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Евросоюзом и реализуется программой развития ООН (ПРООН). Победив в конкурсе, районный территориальный центр социального обслуживания населения получил грант на сумму свыше 22 тыс. евро. Эти средства направлены на обустройство в деревне Старое Село реабилитационно-оздоровительного городка для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан, действующего при отделении дневного пребывания инвалидов.

Новая площадка разместилась на территории немногим более 0,2 га. Она включает несколько зон, предназначенных для отдыха и занятий спортом. В распоряжении посетителей клумба с лекарственными растениями, на основе которых можно готовить фиточаи. По соседству с ней разместилась зона закаливания. Также установлены уличные тренажеры, брусья, качели, беседка, закуплен инвентарь для занятий скандинавской ходьбой.

"У наших подопечных появилась возможность разнообразить свой досуг. Сюда они могут прийти вместе выпить чай, пообщаться, укрепить свое здоровье. Для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан это очень важно и полезно", - считает заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Брестского района Татьяна Савоневская. Она добавила, что рекреационно-оздоровительный городок могут посещать жители близлежащих деревень.

Брестская область активно включилась в проект "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", отметила его руководитель Людмила Соколовская. "В рамках проекта было проведено два конкурса местных инициатив. Во втором основном конкурсе мы профинансировали 158 инициатив, 29 из них реализуются в Брестской области. По количеству проектов она лидирует среди других регионов республики. Активность населения и местных органов власти радует", - подчеркнула собеседница.-0-

Фото Вадима Якубенка.