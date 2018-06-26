Реализация инвестпроектов позволила "Гомельстеклу" расширить присутствие на внешних рынках

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестиционных проектов позволила ОАО "Гомельстекло" расширить присутствие на внешних рынках. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального директора по экономике предприятия Петр Максимчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

В мае 2014 года в ОАО "Гомельстекло" была введена в эксплуатацию линия по производству ламинированного стекла. Как отметили на предприятии, основное качество этой продукции - безопасность, сфера применения - фасады зданий. "Примерно 90% этой продукции экспортируется в Европу (Польшу), поставки также осуществляются в Россию и Украину", - отметил Петр Максимчиков.

Еще один инвестпроект связан с производством стекла с покрытием. "Ввод в эксплуатацию линии дает возможность предприятию расширить ассортимент продукции и свое присутствие на внешних ранках как с такими востребованными видами стекла, как энергосберегающее, выпуск которого уже освоен, так и мультифункциональное и солнцезащитное, производство которого начнется в конце этого года", - сказал заместитель гендиректора. Он выразил уверенность, что, помимо внутреннего рынка, такая продукция будет пользоваться спросом за рубежом: в Украине, Польше, Германии, России, странах Балтии.

Петр Максимчиков подчеркнул, что благодаря в том числе освоению выпуска новой продукции предприятие работает с высокой рентабельностью, выполняются все доведенные показатели, растет производство.

"Гомельстекло" стало одним из предприятий, которое сегодня посетили участники выездного заседания постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского областного Совета депутатов. На примере ОАО они изучали реализацию инвестиционных договоров, заключенных в соответствии с декретом №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь".-0-