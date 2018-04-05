Реализацию березового сока населению лесхозы Гродненской области начнут в ближайшие дни

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы региона в ближайшие дни начнут реализацию березового сока населению, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Лесхозы области приступили к заготовке березового сока. Сокодвижение в нынешнем году началось несколько позже обычного, связано это прежде всего с погодными факторами. Но на качестве сока это никак не отразится, разве что период сокодвижения может быть немного короче традиционного.

"Все желающие приобрести сок будут обеспечены. Реализация будет вестись в местах его заготовки в каждом из районов. Продажи начнутся в ближайшие дни", - рассказали в Гродненском ГПЛХО. Стоимость литра сока для населения составит около 15 коп. Уточнить ближайшее место реализации можно, позвонив по любому телефону в лесхоз.

В этом году намерены заготовить около 2 тыс. т березового сока. Около половины всего объема планируется поставить на экспорт: соответствующий контракт заключен с литовскими партнерами. Также березовый сок будет отгружаться в адрес перерабатывающих предприятий Гродненской области.

Как отметили в ГПЛХО, можно заготовить сок самостоятельно и бесплатно. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку. Специалисты укажут деревья, на которых можно производить подсочку. За незаконную добычу сока нарушителям грозит штраф.-0-