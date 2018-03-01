Редкие породы лошадей будут представлены 8-11 марта на выставке в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-шоу породистых лошадей "Весна-2018" пройдет 8-11 марта в Легкоатлетическом крытом спорткомплексе (ул.Даумана) в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Ведущие коннозаводчики из Беларуси и других стран представят на выставке большое количество пород - около 50 элитных животных. Лучшие лошади поборются за титул чемпиона среди тяжеловозов, упряжных и верховых пород. Зрители смогут увидеть, как выглядит легендарный шайр (тяжеловоз родом из Англии) - один из самых высоких в Европе, высота в холке составляет почти 2 м. Полюбуются на дорогих и изящных арабских скакунов и ахалтекинцев, самых грациозных - вороных фризов, самых сильных - першеронов, лошадь с необычной шерстью - кучерявую забайкальскую и другие удивительные породы. Состоится специализированная выставка пони, в которой в том числе примут участие аппалуза-пони, шетлендские, уэльские.

Пройдет экспертиза животных. Зрителей ожидает захватывающая шоу-программа: театрализованные, акробатические и цирковые номера, подготовленные частными конными клубами, а также заслуженными артистами Белгосцирка. Будут оборудованы праздничные фотозоны и контактная пони-площадка, организованы другие развлечения, ярмарка ремесел и экопродуктов. Каждый ребенок, который принесет в инфоцентр выставки рисунок на тему "Весна в душе у лошади", получит подарок.

Утонченности выставке придаст конкурс среди лошадей "Мисс Весна" - дефиле, конкурс талантов и еще много интересного ждет зрителей этого необычного действа. На мероприятии откроется Антикварный салон конной тематики, в котором собраны уникальные экспонаты минувших эпох из частных коллекций. Например, панорамный гобелен около 2,5 м, фарфор из Германии, Франции, Англии и Нидерландов, раритетная мебель.

Выставка будет работать с 10.00 до 20.00.-0-