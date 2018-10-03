Редкие породы собак представят на выставках в Минске

3 октября, Минск /БЕЛТА/. В Минске 6 октября на одной площадке пройдут сразу три международные выставки собак: "Золотая осень Минска - 2018", "Победитель Беларуси - 2018" и монопородная выставка джек-рассел-терьеров "Рассел-шоу Беларуси - 2018". Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском общественном объединении "Республиканский клуб служебного собаководства".

Судьями и экспертами выставок, которые пройдут на базе Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, выступят известные специалисты из-за рубежа и Беларуси. Среди них Петр Соколовски (Польша) и Инна Штонда (Украина).

Минчане и гости столицы смогут увидеть такие пока еще редкие в стране породы, как белая швейцарская овчарка, венгерская овчарка (комондор), монгольский банхар и южноафриканский бурбуль. Маленьких зрителей порадует костюмированное собачье шоу "Сказка", во время которого владельцы и их четвероногие питомцы в костюмах из выбранной сказки продемонстрируют умения в трюках и танцах.

Гвоздем программы станут первые показательные выступления по каникроссу, организуемые спортивной кинологической секцией БОО "Республиканский клуб служебного собаководства" по ездовым видам спорта. Каникросс - набирающая популярность в мире дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена при помощи шнура, прикрепленного к его поясу.

Выставка состоится в Минске по адресу: ул. Долгобродская, 75. Время работы с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный.-0-