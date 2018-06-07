Региональный этап "Зарницы" в Могилевском районе соберет 17 команд

7 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Региональный этап спортивно-патриотической игры "Зарница", посвященный 100-летию ВЛКСМ, пройдет сегодня под Могилевом на территории войсковой части 72471, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном совете БРПО.

Состязаться будут 17 команд - победителей районных этапов игры. В составе каждой из них по 10 человек в возрасте 13-14 лет. В течение дня юные армейцы (именно так называют школьников в момент игры) пройдут на скорость военную полосу препятствий, посоревнуются в разборке и сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, смотре-конкурсе строя и песни. Ребятам предложат также ознакомиться с образцами стрелкового оружия и подводного снаряжения на тематической выставке.

"Зарница" объединяет детей, которые любят спорт, ведут здоровый образ жизни и ориентированы на возрождение традиций игры, что говорит об их готовности служить Родине. Ведь впоследствии многие ребята выбирают военные профессии, поэтому "Зарница" - одна из форм ранней профориентационной работы и патриотического воспитания", - отметили в облсовете.

Организаторами мероприятия выступают Могилевский областной совет БРПО, главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, спорту и туризму Могилевского облисполкома, Могилевская областная организационная структура "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту", военный комиссариат Могилевской области.-0-