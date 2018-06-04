Региональный инфоцентр по вопросам обращения с отходами откроют в Копыси 6 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси региональный информационный центр по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями и опасными химическими веществами "Зеленый свет" открывается 6 июня в Копыси (Оршанский район), сообщила БЕЛТА специалист по массмедиа учреждения по охране природы "Экологическая сфера" Ольга Лелюкова.

Создание информационного центра направлено на обучение волонтерских групп из числа местных жителей, в основном молодежи, для выявления несанкционированных свалок и складов с устаревшими пестицидами и химикатами, а также тарой, использовавшейся для их хранения. Это позволит выполнить окончательную инвентаризацию мест скопления опасных химических веществ и принять оперативные меры для их ликвидации, что улучшит экологическую ситуацию в регионе и будет способствовать созданию устойчивой системы обращения с опасными химическими отходами. Деятельность центра будет распространена на три региона Беларуси: Витебскую, Могилевскую и Минскую области.

В целях защиты здоровья людей от потенциального воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ) особенно актуальной представляется необходимость повышения осведомленности местного населения об источниках поступления и влиянии СОЗ и химикатов на здоровье людей и окружающую среду. Поэтому по проекту заложен опытный участок для выращивания растений в соответствии с принципами органического земледелия - без применения химикатов. Также оборудована химическая лаборатория, позволяющая проводить анализы в целях определения содержания химических соединений в компонентах окружающей среды: воде, почве, растениях.

Открытие центра состоится на базе ГУО "Копысская детский сад - средняя школа Оршанского района" при поддержке учреждения по охране природы "Экологическая сфера", Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Программы развития ООН в Беларуси в рамках реализации проекта программы малых грантов Глобального экологического фонда.-0-