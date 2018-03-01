Региональный консультационно-образовательный центр по органическому земледелию заработает в Пинске

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Презентация регионального консультационно-образовательного центра по органическому производству ягодных культур состоится сегодня в Пинске, сообщил корреспонденту БЕЛТА информационный менеджер проекта Владимир Пекун.

Центр создан на базе Полесского государственного университета. В софинансировании участвует Евросоюз по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина" (EaPTC). Цель проекта - формирование предпринимательской среды по производству органических ягод в белорусско-украинском приграничье.

"Сейчас это направление в сельском хозяйстве набирает популярность. Для мелких фермеров барьером для занятий органическим земледелием может стать затратность по деньгам и времени на проведение маркетинговых исследований и изучение необходимых требований. Научные сотрудники центра эти вопросы возьмут на себя. Они разработают рекомендации, где в доступной форме изложат, как возделывать почву, какими средствами обрабатывать растения, как за ними ухаживать, то есть полностью раскроют все технологические аспекты органического производства ягодных культур", - рассказал Владимир Пекун.

Пинские ученые помогут разобраться в тонкостях производства голубики, жимолости, клубники и малины. Именно эти ягоды больше всего подходят для выращивания на Полесье. Обратившимся в региональный консультационно-образовательный центр объяснят порядок подготовки документов на сертификацию органической продукции. Кроме того, для фермеров будут организованы серии мастер-классов на территории Беларуси и Украины.

Благодаря участию в проекте предприниматели смогут грамотно заложить плантации ягодников из белорусских и украинских саженцев, получат возможность сертифицировать свое производство по стандартам ЕС, отметил собеседник.-0-