Региональный проект по профилактике ВИЧ среди молодежи открылся в Минской области

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный региональный проект по профилактике ВИЧ среди подростков и молодежи открылся сегодня в Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Цикл семинаров по формированию знаний и навыков специалистов средних специальных заведений по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодежи групп риска проходит на базе Минского областного института развития образования. На двухдневные занятия приехали 25 специалистов - это педагоги-психологи и социальные педагоги всех ссузов Минской области.

На открытии присутствовали представители основных партнеров и организаторов проекта - Министерства образования, Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Миноблисполкома. Как отметил председатель Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО Дмитрий Субцельный, необходимость организации такого проекта назрела давно. "К сожалению, ВИЧ-инфекция продолжает распространяться, на первое место выходит половой путь передачи заболевания. Уязвимой категорией населения являются учащиеся ссузов, поэтому было решено подготовить специалистов этих учреждений образования, обучить их необходимым навыкам для работы с молодежью", - отметил он.

В частности, участников семинара обучат навыкам консультирования и тестирования подростков с помощью экспресс-тестов. "Проект долгосрочный. Задача - подготовить специалистов, которые далее будут работать на базе своих учреждений. Они будут информировать молодежь о проблеме ВИЧ, предлагать пройти анонимно безболезненный экспресс-тест на ВИЧ. В случае выявления заболевания работники будут переадресовывать ребят в учреждения здравоохранения, общественные организации или центры, дружественные подросткам, где им окажут квалифицированную помощь", - пояснил Дмитрий Субцельный.

По итогам семинаров участники получат комплект методических материалов и экспресс-тестов. Такие занятия будут организованы в каждой области Беларуси. Ожидается, что необходимые знания приобретут примерно 130 работников ссузов со всех регионов. Следующими обучение пройдут педагоги Гомельской области 13-14 сентября.-0-