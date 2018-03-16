Региональный симпозиум по разработке научно обоснованной семейной политики пройдет в Минске 21-22 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" соберет отечественных и зарубежных специалистов в Минске 21-22 марта, сообщили БЕЛТА в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Форум экспертов из Беларуси, России, Австрии, Нидерландов, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии направлен на укрепление связей между учеными, разработчиками стратегий, органами госуправления и другими заинтересованными сторонами. Он будет способствовать обмену информацией и передовым опытом разработки, реализации и мониторинга семейной политики, позволит определить принципы разработки и совершенствования семейной политики в регионе.

Симпозиум станет одним из завершающих мероприятий проекта международной технической помощи "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" (2015-2018 годы), финансируемого правительством России, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Национальным исполнительным агентством проекта вступает Министерство труда и социальной защиты Беларуси. Ожидается участие в симпозиуме министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса, регионального директора ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии Аланны Армитаж, руководителя отдела народонаселения управления статистики ЕЭК ООН Виталии Гаукайте Виттих, посла России в Беларуси Александра Сурикова.

В 2017 году в Беларуси по проекту международной технической помощи было проведено широкомасштабное исследование "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях" на основе методологии программы "Поколения и гендер" (GGP). Главным исполнителем стал Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Анализ полученных результатов должен поспособствовать совершенствованию обоснованной демографической политики в Беларуси. Поэтому результаты исследования, проведенного в нашей стране, а также в других государствах, станут основным объектом обсуждения на симпозиуме. Например, будут изучены подходы к разработке комплексных мер политики, создающих благоприятные условия для формирования семьи, отвечающих потребностям и жизненным ситуациям молодых женщин и мужчин. Рассмотрят участники и варианты инвестиций в систему ухода за детьми, механизмы стимулирования более широкого участия мужчин в этом процессе и в работе по дому и другие вопросы.-0