10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный центр профессионального и карьерного консультирования открылся в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, на базе которого разместился центр.

"В настоящее время центр работает в тестовом режиме. Определены несколько целевых групп, которые смогут получить полезную информацию и консультации компетентных специалистов", - отметили в пресс-службе. Во-первых, это учащиеся старших классов, абитуриенты. Профессиональное ориентирование поможет им правильно выбрать специальность и будущую сферу деятельности. Во-вторых, выпускники вузов и ссузов, бакалавры, заинтересованные в эффективном построении карьеры и определении наиболее перспективного направления профессионального развития. Будущим специалистам расскажут, как правильно составить план развития карьеры, подготовить резюме, содержащее объективную оценку профессиональных возможностей, и многое другое. Еще одна целевая группа - это профессиональные и карьерные консультанты, которые проходят обучение и сертификацию в области современных методов, компьютерных методик профориентирования и интерпретации полученных результатов.

В центре будут проходить разнообразные семинары, тренинги и мастер-классы, где специалисты дадут ответы на вопросы, касающиеся выбора профессии, карьерного роста и т.д. Здесь будет аккумулирован лучший опыт и прогрессивные практики профориентации. Также запланировано создание баз данных стажеров, практикантов и выпускников, находящихся в поисках работы.

"Открытие центра стало возможным благодаря проекту "Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда Беларуси и Украины путем создания трансграничной сети университетских центров профессионального и карьерного консультирования". Реализация этого проекта осуществляется по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина" (EaPTC) при поддержке Европейского союза. Наряду с ГГУ имени Ф.Скорины в проекте принимают участие Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, а также Луцкий национальный технический университет и Национальный университет "Острожская академия" (Украина)", - пояснили в вузе.-0-