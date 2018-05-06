Регионы при условии добросовестной работы хозяйств завершат посевную до 15 мая - Анфимов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регионы Беларуси при условии добросовестной работы хозяйственников должны справиться с посевной компанией до 15 мая. Такой прогноз в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, сообщает БЕЛТА.

"Регионы, которые плотно ведут посевные работы в соответствии с графиком, до 9-15 мая, в зависимости от природно-климатических зон, полностью справятся с кампанией", - уверен руководитель ведомства. Уже сейчас некоторые из областей завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых, рапса, льна-долгунца.

Однако многое зависит от добросовестности руководителей и должностных лиц хозяйств. В деятельности сельхозорганизаций фиксируется немало недостатков и нарушений, которые в том числе срывают сроки работ и сказываются на их качестве. Об этом свидетельствуют результаты проведенного на старте посевной мониторинга. "К сожалению, в половине организаций были недостатки в хранении и подготовке техники. В 50 организациях выявлены грубые нарушения отраслевых регламентов проведения весенних посевных работ", - сказал Леонид Анфимов.

Среди серьезных проблем в АПК он назвал недостаточную дисциплину и человеческий фактор в целом, проблему с полным обеспечением под весенний сев минеральными удобрениями. "Все говорят, что нет денег. Но при мониторинге выявили, что в Быховском райагропромтехснабе составлялись фиктивные акты списания внесенных минеральных удобрений. Нашли в овраге 3 тыс. т доломитовой муки почти на Br100 тыс. В другом районе обнаружили 60 т слежавшихся минеральных удобрений, нигде не учтенных. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Арестован один руководитель. А всего по итогам мониторинга возбуждено 49 уголовных дел. Резонанс, который последует, думаю, многим подскажет, как надо работать в интересах государства", - заключил председатель КГК.

Он отметил, что внимание к эффективности работы системы АПК особое с учетом средств, направляемых на его поддержку. Недопустимо, чтобы на модернизированных фермах надои оставались на уровне десятилетней давности. Нужно повышать рентабельность, ведь почти у половины предприятий она на уровне 5% и даже ниже. А начинать, по мнению Леонида Анфимова, следует с создания нормальной кормовой базы в каждом хозяйстве.-0-