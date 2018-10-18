Регистрируемая безработица в Минске составляет 0,1%

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень регистрируемой безработицы в Минске за девять месяцев снизился в три раза в сравнении с январем-сентябрем 2017 года. Об этом сообщила сегодня на заседании в Мингорисполкоме председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принимаемые меры в комплексе позволили в три раза снизить уровень регистрируемой безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он сегодня составляет 0,1%. Снижен уровень безработицы и по методике Международной организации труда. В 2016 году он составлял 4,6%, в 2017-м - 3,8%", - сказала Жанна Романович.

Улучшению ситуации на рынке труда способствуют мероприятия госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. С начала года в государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились более 11,5 тыс. человек, статус безработного получили более 5 тыс. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На постоянную и временную работу были трудоустроены более 8 тыс. человек, на профессиональное обучение и переподготовку направлено 420 обратившихся. Определены места для участия в общественных работах.

При администрациях районов города созданы постоянно действующие комиссии, проводятся заседания, оказывается помощь обратившимся за содействием в трудоустройстве. В целях предоставления гражданам полной и актуальной информации о работе комиссий по содействию в трудоустройстве на сайтах районных администраций созданы специальные разделы.

Ключевая роль в реализации декрета №1 отведена местным органам власти. "Сегодня в городе для его реализации сложились благоприятные условия: это и создание новых рабочих мест, рост спроса на рабочую силу, достойный уровень заработной платы, поддержка предпринимательской инициативы, самозанятости. Согласно мониторингу качества и доступности услуг по содействию занятости, который проводился Министерством труда и социальной защиты, Минск имеет самые привлекательные условия для вовлечения граждан в трудовую деятельность. Отмечается позитивная динамика создания новых рабочих мест, в основном, в секторе экономики. До 43% новых рабочих мест создается организациями этого сектора. За 8 месяцев организации приняли на дополнительно введенные рабочие места 6,3 тыс. человек", - привела данные Жанна Романович.

Отреагировал рынок и на меры, предпринятые на государственном уровне для активизации предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. В столице по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла регистрация индивидуальных предпринимателей на 4,6%, юридических лиц - на 10,4%.

Особенностью столичной ситуации является значительный рост заявленных нанимателями вакансий. На 1 октября в государственную службу занятости заявлено более 18 тыс. вакансий (на 35,5% больше показателя прошлого года). Более 62% - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Однако при значительном количестве свободных рабочих мест около 27% из-за предложенной невысокой оплаты труда попадают в число длительно незаполняемых вакансий. Есть и вопрос нехватки квалифицированных и подготовленных кадров. "В этой связи важно, обеспечивая количество рабочих мест, повышать их привлекательность за счет высокотехнологичных производств и достойного уровня оплаты труда", - отметила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Кроме того, она обозначила проблему трудоустройства граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. К ним относятся инвалиды, освобожденные из мест лишения свободы, многодетные родители, родители в неполных семьях или воспитывающие детей-инвалидов. "Для решения этого вопроса предложено руководителям коммунальных организаций обеспечить согласование предложений по установлению брони на 2019 год для приема на работу граждан, имеющих дополнительные гарантии занятости", - заключила Жанна Романович.-0-