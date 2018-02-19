Рейдовые мероприятия ГАИ "Безопасная дорога в школу" пройдут в Бресте

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Рейдовые мероприятия ГАИ "Безопасная дорога в школу" пройдут на территории Бреста и Брестского района с 19 по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Цель мероприятий - профилактика и предупреждение ДТП с участием детей, популяризация использования средств пассивной безопасности, пропаганда соблюдения правил подвоза детей к учреждениям образования, проезд пешеходных переходов и необходимость соблюдения правил дорожного движения несовершеннолетними.

С начала года в Бресте с участием детей зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре ребенка получили ранения.

Основное внимание будет уделено аварийно-опасным участкам города и района с наиболее оживленным движением. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, двигаться с минимальной скоростью вблизи учреждений образования, а при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта быть особо осторожными и бдительными.

Родителям следует систематически напоминать детям, что участие в дорожном движении небезопасно. Дорогу следует переходить в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности перехода. При переходе проезжей части не стоит использовать гаджеты и наушники, нельзя играть вблизи проезжей части дороги и тем более на самой дороге. При посадке в общественный транспорт ребятам нужно быть предельно осторожными, не толкать друг друга и обязательно держаться за поручни.-0-

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