Рейсы на некоторых пригородных маршрутах Минска отменяются с 29 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наступлением осенне-зимнего периода и уменьшением пассажиропотока в Минске с 29 октября вносятся изменения в график движения некоторых пригородных автобусов, сообщает ГУ "Столичный транспорт и связь".

В частности, отменяются некоторые рейсы на пригородных маршрутах: №215 "ДС Карастояновой - Бровки", №226С "ДС Запад-3 - Воловщина", №236 "ДС Славинского - с/т Ветеран", №241С "ДС Карастояновой - Лысая Гора", №243С "ДС Карастояновой - Рабушки через с/т Трактор", №260С "АС Автозаводская - с/т Веселка", № 297/357 "ДС Юго-Западная - Дубенцы через Новый Двор", №301 "ДС Карастояновой - Вышково", №305С "ДС Запад-3 - Крылово", №329С "ДС Славинского - с/т Трактор", №346 "ДС Карастояновой - Вишневка через Нелидовичи", №348С "ДС Карастояновой - с/т Боровцы", №354С "ДС Славинского - с/т Оптика", №357 "АС Юго-Западная - Дубенцы", №364С "ДС Славинского - Психоневрологический интернат", № 389С/390С "ДС Карастояновой - с/т Физик через с/т Трактор", № 390С/389С "ДС Карастояновой - с/т Физик".

Одновременно организованы дополнительные рейсы на маршрутах: №202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи", №236 "ДС Славинского - с/т Ветеран", №277 "АС Юго-Западная - Городище", №301 "ДС Карастояновой - Вышково", №324 "АС Юго-Западная - Богушово через Новый Двор", №325 "АС Юго-Западная - Богушово".

Кроме того, по маршруту №433А "ДС Запад-3 - Волма" по всем дням, кроме субботы, меняется время отправления двух рейсов в утренние часы.

Подробнее с обновленным расписанием можно ознакомиться на сайтах ГУ "Столичный транспорт и связь" и ГП "Минсктранс".-0-